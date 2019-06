Am Samstag, 15. Juni, tritt die Band „Hard Kickin’“ ab 19 Uhr im Friday in Heidenheim auf.

Am Samstag, 15. Juni, tritt die Band „Hard Kickin’“ ab 19 Uhr im Friday in Heidenheim auf. Manfred Schneider am Bass und Gunther Schmidt am Schlagzeug sorgen für ordentlich Groove, unterstützt werden sie dabei von den zwei Gitarristen Achim Hofmann und Markus Schweinstetter mit ihren Rhythmus- und Sologitarren. Mit dabei sind auch Keyboarder Georg Feichtenbeiner und Frontmann Wolfgang Hägele. Zusammen ergibt das den erdigen Rock-Sound der 70er bis 90er – „Hard Kickin’“ spielen die Songs, mit denen sie aufgewachsen sind, teils als Originalversion und teils in eigenen Arrangements.