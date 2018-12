Heidenheim Rentner muss wegen Drogenhandels ins Gefängnis

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Ein 66-jähriger Rentner aus Schnaitheim handelte über zwei Jahre lang mit Haschisch. Dafür muss er für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Drogensucht macht auch vor dem Alter nicht Halt. Das wurde dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Rainer Feil nun vor Augen geführt. Auf der Anklagebank saß ein 66-jähriger Schnaitheimer, dessen Abhängigkeit ihn dazu veranlasste, selbst mit Haschisch zu handeln. Die Staatsanwaltschaft legte dem Rentner einen schwungvollen Handel mit dem Betäubungsmittel zu Last. Laut Anklage soll er von Januar 2016 bis August 2018 9,3 Kilogramm Haschisch in 63 Einkäufen erworben und die Hälfte weiterverkauft haben.

Verurteilt wurde der Mann letztlich für 42 Einkäufe, das Weiterverkaufen von 3,15 Kilogramm Haschisch sowie den Besitz von 800 Gramm der Droge, die im August in seinem Haus aufgefunden worden waren. Zweieinhalb Jahre muss der Schnaitheimer dafür ins Gefängnis. Da er seit August in U-Haft sitzt, sind vier Monate bereits abgesessen. Der Fall sei kompliziert, gab Richter Feil zu.

Konsum seit fast 50 Jahren

Bereits vor seinem 20. Lebensjahr fing der Angeklagte an, Haschisch zu rauchen. „Mir ging es dann gesundheitlich besser“, erklärte er. Seither hätte er immer wieder Pausen von bis zu drei Jahren eingelegt, ein ständiger Wegbegleiter waren die Drogen aber dennoch.

Unter Drogeneinfluss stand der Rentner auch als er Mitte August diesen Jahres mit dem Auto im Raum Moosbach bei Heilbronn unterwegs war. Bei einer Polizeikontrolle händigte er freiwillig 37 Gramm Haschisch aus. Daraufhin durchsuchte die Polizei Heidenheim das Haus des Mannes in Schnaitheim und stieß nicht nur auf eine Menge Müll, sondern auch auf beachtliche 800 Gramm Haschisch. Teilweise war die Droge bereits schimmlig, was darauf schließen lässt, dass der Angeklagte den Überblick über seinen Drogenvorrat längst verloren hatte.

Wiedersprüchliche Aussagen des Angeklagten

Von zwei Dealern bezog der 66-Jährige das Betäubungsmittel – einem Mann aus Stuttgart sowie einer Frau aus Neresheim. Von ihnen soll er seit zwei bis drei Jahren jeweils einmal im Monat – insgesamt 63 Mal – Haschisch gekauft haben: von der Neresheimerin meist 100 Gramm, von dem Stuttgarter 200 Gramm. So zumindest gab der Angeklagte es in einem Gespräch gegenüber des Polizisten aus Moosbach im August an. Die Hälfte habe er für den Eigenkonsum verwendet, den Rest an Kleinabnehmer weiterverkauft.

Vor dem Heidenheimer Schöffengericht ruderte der Rentner nun aber zurück: Von der Neresheimerin habe er lediglich 17 Mal, von dem Stuttgarter sogar nur etwa zehn Mal Haschisch erworben. „Das leuchtet jetzt nicht ein“, sagte Richter Feil. Zumal im Haus des Angeklagten Zettel gefunden wurden, die laut Feil darauf hindeuten, dass weitaus mehr Einkäufe getätigt worden waren.

Nicht vorbestraft und geständig

Für den Angeklagten sprach dass er geständig, nicht vorbestraft, abhängig und therapiewillig ist: „Die Taten beruhen alle auf seiner Sucht und einem verfestigten Verhalten“, so Feil in seiner Urteilsbegründung. Zudem hat der Schnaitheimer durch seine Aussagen Dritte, die zwei Dealer, belastet.

Zu Gunsten des Angeklagten ging das Schöffengericht von einem kürzeren Tatzeitraum als die Staatsanwaltschaft aus, womit die Anzahl der Einkäufe von 63 auf 42 dezimiert wurde. Ebenfalls zu Gunsten des Rentners entschied das Gericht, dass ein Teil der von ihm verkauften Drogen eine zu geringe Wirkstoffmenge aufweist.

Dennoch wiegen die Taten schwer, sodass das Gericht die Freihheitsstrafe nicht zur Bewährung aussetzte. Zudem werden die Einnahmen von 31 500 Euro, die der 66-Jährige mit seinen Drogengeschäften erzielte, eingezogen. Auch den Führerschein ist der Mann erstmal los. Das Gericht verhängte eine Sperrfrist von 18 Monaten. „Ob er ihn jemals wieder bekommt, ist fraglich. Er ist nicht geeignet, ein Fahrzeug zu führen“, so Feil.

Auf den ersten Blick scheint das Leben des Mannes in geregelten Bahnen verlaufen zu sein. Er arbeitete sein Leben lang bei Voith, erbte das Haus seiner Eltern in Schnaitheim, ist finanziell abgesichert. Und dennoch scheint sein Leben aus dem Ruder gelaufen zu sein. Nach der Haftstrafe wolle er deshalb in einem betreuten Umfeld wohnen.