Die DKP Heidenheim bat das Regierungspräsidium um eine Prüfung des Stadionverkaufs. Die Behörde hat Bedenken an dem Deal nun zurückgewiesen.

Die DKP Heidenheim hatte im Dezember 2018 einen Antrag ans Regierungspräsidium in Stuttgart gestellt bezüglich des Umgangs der Stadt Heidenheim mit dem 1. FC Heidenheim. Das Regierungspräsidium hat diese Bedenken geprüft und versichert nun, dass die Rechtsaufsichtsbehörde keinen Grund zum Handeln sieht.

Alles rechtens? DKP lässt Stadionverkauf prüfen Regierungspräsidium soll die Rechtmäßigkeit des FCH-Deals und die mögliche Befangenheit von Stadträten prüfen.

Im Einzelnen ging es der DKP um zwei Themen: Zuschüsse der Stadt an den FCH und die Befangenheit von Stadträten beim Verkauf des Stadions. Hinsichtlich der Zuschüsse prangerte die DKP an, dass der FCH ein Wirtschaftsunternehmen sei, die Stadt aber trotzdem hohe Beträge in die Infrastruktur des Vereins investiert habe.

Das Regierungspräsidium antwortet auf diese Vorwürfe, dass die Investitionen in die Sportanlagen, insbesondere in die Voith-Arena geflossen seien. Diese hätten sich aber im Besitz der Stadt befunden, sodass die Stadt in die eigene Infrastruktur und nicht in die des FCH investiert habe. „Der 1. FC Heidenheim hat lediglich zur einfacheren Abwicklung die Bauherrschaft, wobei Planung und Ausführung stets im Einvernehmen mit der Stadt Heidenheim erfolgt sind“, so das Regierungspräsidium. Über alle Maßnahmen hätte der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung entschieden, sodass es keine rechtlichen Bedenken gegen diese Investitionen gebe.

Was die Befangenheit von Stadträten angeht, sind damit der FCH-Geschäftsführer Holger Sanwald und die FCH-Mitarbeiterin Petra Saretz (beide CDU) gemeint. Beide hätten sich bei den einschlägigen Beratungen und Beschlüssen des Gemeinderats für befangen erklärt und hätten im Zuschauerbereich Platz genommen, so das RP. Damit hätten die beiden richtig gehandelt. Den Sitzungssaal verlassen müssen hätten die beiden nur, wenn die Beratung nicht öffentlich stattgefunden hätte, was aber nicht der Fall war.

„Insgesamt besteht somit kein Anlass für ein rechtsaufsichtliches Tätigwerden“, so das Regierungspräsidium.

Friedhelm Bühner, stellvertretender Vorsitzender der DKP Heidenheim, resümiert: „Auch wenn die Antwort wie erwartet ausgefallen ist, war es dennoch wichtig, eine Klärung in dieser Angelegenheit zu erhalten.“