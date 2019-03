Heidenheim / hz

Leserbrief zum Rinderberg (“Auf dem Rinderberg werden zehn Hektar Wald gerodet“).

Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass in Deutschland für eine Industrieanlage ca. 14 Fußballfelder Wald „geernet“ werden. Neben dem Artikel ein Foto der engagierten lokalen „Fridays for Future“-Organisatorinnen, die hoffen, dass so lange für das Klima gestreikt wird, bis die Verantwortlichen handeln. Realsatire.

Regina Angus, Heidenheim