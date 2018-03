Heidenheim Rainer Domberg geht mit Wehmut, aber nicht mit Trauer

Heidenheim / Hendrik Rupp

Auf der offiziellen Abschiedsfeier hat Heidenheims scheidender Bürgermeister den Ehrenring der Stadt erhalten – und viel Lob und Dank für seine Leistungen.

Manchmal kann man mit wenigen Worten viel sagen: „Ich hoffe, der Ring passt Dir so gut, wie Du zu Heidenheim passt“, so Oberbürgermeister Bernhard Ilg bei der Verleihung des 21. Heidenheimer Ehrenrings Donnerstagabend im Konzerthaus. Hohe Ehren und gleichzeitig der offizielle Abschied für Rainer Domberg, der Ende März in Pension geht.

Rainer Domberg und Bernhard Ilg, das sind nicht nur OB und Vize, das ist ein Team, das sind Freunde, und so skizzierte es Ilg auch: Ein gemeinsames Wertefundament teilten die beiden Ex-Ministranten, und Rainer Domberg sei ihm stets mehr als der „zweite Mann“ im Rathaus gewesen, mehr auch als die „ruhige, ordnende Hand“. Domberg sei eloquent und gesellig, tief in der Stadt verwurzelt. „Hätte nicht der Gemeinderat, sondern die ganze Stadt über diese Ehrung abgestimmt, hätte es am Ergebnis nichts geändert“, so Ilg.

Vielfältigst engagiert

Fast schon mühsam die Aufzählung des Engagements von Rainer Domberg. Als Neuling im Gemeinderat schon nach drei Jahren Fraktionschef, ab 2000 Bürgermeister, dann mit Bernhard Ilg die Doppelspitze des Rathauses. Kulturbürgermeister und Sportbürgermeister, zuständig für Bürgerservice und städtische Betriebe, Mitglied in unzähligen Vereinen, Aufsichtsräten und Fördervereinen, Mitglied im Kreistag und im Regionalverband – der OB sparte sich irgendwann das Aufzählen: „Wir haben gemeinsam viel gemeistert“. Sprach's steckte Rainer Domberg den Ehrenring an den Finger und überreichte Dombergs Gattin Helga Blumen. Eine Ehrung unter Bürgermeistern, aber vor allem unter Freunden.

Anders als das Rathaus muss der Württembergische Fußballverband nicht Abschied von Rainer Domberg nehmen, er wird dort bald als Schatzmeister antreten. Wohl auch deswegen war die Ansprache von Verbandspräsident Matthias Schöck weniger wehmütig denn launig und sorgte für manchen Lacher. Dass Rainer Domberg als Linienrichter selbst bei Europapokal-Spielen antrat, wissen viele. Aber dass er beim VfL ausgerechnet linker Verteidiger war? Und in Tübingen bei der Studenten-Auswahl „Partisan Marzipan“ kickte?

Einst bei Partisan Marzipan

Schiedsrichter und Richter, Jurist und Sozialdemokrat – das sei gar kein Widerspruch, meinte der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Stoch: Der Wunsch nach Gerechtigkeit zeichne Rainer Domberg aus, und mit diesem Wunsch habe er als Bürgermeister seine Berufung gefunden: Vor allem in der Bildung, in den Schulen und Kitas der Stadt habe er diesen Wunsch nach Gerechtigkeit, nach gleichen Bildungschancen umgesetzt. „Deine Spuren werden hier sehr lange sichtbar bleiben“, so Stoch, der Dombergs Zusammenarbeit mit Bernhard Ilg nach einem alten Fußballkalauer charakterisierte: „Bernhard Ilg und Du, Ihr wart ein hervorragendes Trio.“

Viel Lob für den Vorgesetzten Rainer Domberg wie für die Doppelspitze gab es auch von Gabriele Reichenbach, der Personalratsvorsitzenden der Stadtverwaltung: Der Oberbürgermeister sei der „deutlich Temperamentvollere“, Domberg wiederum „die Gelassenheit in Person“ – das Zusammenspiel sei gelungen und überaus erfolgreich gewesen. Und Domberg sei in der Stadt zu Hause wie fast kein Zweiter: „Er kennt alle Heidenheimer, bis auf die, die heute zugezogen sind. Und von denen kennt er auch schon ein paar.“

„Beinahe bin ich ein wenig stolz auf mich“, so Rainer Domberg in seinem Schlusswort. Tatsächlich habe er einst nichts wie weg gewollt aus seiner Heimatstadt, die ihm eng und provinziell erschienen sei – tatsächlich habe er mit kurzen Unterbrechungen sein Leben lang in der Stadt gearbeitet, die heute von ihren Bürgern oft nicht hoch genug geschätzt werde.

Besonders dankte Rainer Domberg seinen Mitarbeitern im Rathaus. Sie leisteten Großartiges, würden aber oft von Menschen kritisiert, „deren Horizont eben nur bis vor die eigene Haustüre“ reiche. Dank sagte Domberg auch seiner Frau Helga, die ihn einst dazu überredet habe, doch Bürgermeister zu werden. Und das habe sich gelohnt: Die Jahre mit Bernhard Ilg seien die spannendste, oft anstrengendste, aber auch zufriedenstellendste Zeit in seinem Arbeitsleben gewesen.

Gäste auch aus dem Ausland

Domberg erinnerte an den Wert der Städtepartnerschaften: „Europa wird dann funktionieren, wenn es auf kommunaler Ebene funktioniert“, so Domberg an die Adresse der angereisten Vertreter zahlreicher Partnerstädte. Und dass Bildung und Betreuung in der Stadt heute die Rolle spielten, die ihnen zustünden, mache ihn froh.

Bernhard Ilg sei der persönliche Hauptgrund gewesen, in die Politik zu gehen. Eine „politische Zweierbeziehung“ sei die Zusammenarbeit gewesen, ein Team, eine Partnerschaft. „Ich glaube, das allermeiste ist uns ganz gut gelungen“.

Er gehe mit etwas Wehmut, aber nicht mit Trauer, so Domberg. Und was der Ruhestand so mit sich bringe, wolle er auf sich zukommen lassen. Gelassen. Wie immer.