Heidenheim Protestzug in Heidenheim: Hunderte marschieren gegen die AfD

Heidenheim / Philipp Hruschka und Catrin Weykopf

Am Samstagmorgen setzte sich in Heidenheim ein Demonstrationszug mit hunderten Teilnehmern in Bewegung. Das Ziel: Der Schlossberg, wo die AfD Parteitag hält.

Gegen 9.15 Uhr füllt sich der Platz vor dem Heidenheimer Banhof. Fahnen wehen, Lautsprecher, Mikrofone und Parolen werden getestet. Man findet zusammen. Das gemeinsame Ziel an diesem Tag: In der Innenstadt und vor dem CC auf dem Schlossberg Präsenz zeigen gegen die AfD, die an diesem Wochenende in Heidenheim einen Landesparteitag abhält.

Begleitet wird der Zug von zahlreichen Polizisten, die teils in schwerer Montur vor Ort sind. Rund 15 Mannschaftswagen hatten vor Start des Marsches am Bahnhof Stellung bezogen.

Die DGB hatte den Demonstrationszug angemeldet, zahlreiche kleinere Gewerkschaften und Parteien hatten sich angeschlossen, darunter Linke, SPD und DKP.

Um 9.30 Uhr setzte sich der Zug in Richtung Innenstadt in Bewegung.

Im CC beginnt der AfD-Parteitag

Im Congress-Centrum hat derweil kurz nach 10 Uhr der Landesparteitag der AfD Baden-Württemberg begonnen.

Zu Beginn werden Kommissionen gebildet, anschließend werden Grußworte von Alice Weidel, AfD-Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und Jörg Meuthen, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, erwartet. Später finden Wahlen zum Landesvorstand statt.

Der Weg des Demonstrationszuges

Die Route des Demonstrationszugs verlief in der Zwischenzeit durch die Levillain-Anlage und die Marienstraße zum Eugen-Jaekle-Platz und von dort aus durch die Hauptstraße in Richtung Süden.

Vor dem Elmar-Doch-Haus gab es eine Zwischenkundgebung.

Video: Der Protestzug am 23.2.2019 durch Heidenheim:

Aschließend führte der Demonstrationszug weiter, am Konzerthaus vorbei und übers Katzental auf den Schlossberg. Gegen 11 Uhr begann beim Naturtheater, gegenüber der AfD-Tagungsstätte im Congress Centrum, die eigentliche Kundgebung.

Ein ausführlicher Bericht sowohl von der Demonstration als auch vom Parteitag folgt.