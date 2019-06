An der Generalprobe des Kinderstücks des Naturtheaters kann die Öffentlichkeit teilnehmen.

Was der „Herr der Diebe“ so alles treibt, kann bereits vor der Premiere erlebt werden: Die öffentliche Generalprobe des Kinderstücks im Naturtheater findet am Mittwoch, 19. Juni, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Karten gibt es nur an der Tageskasse, die um 17 Uhr öffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro. Reservierungen sind nicht möglich, es herrscht freie Platzwahl.