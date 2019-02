Heidenheim Premiere in der Sasse

Heidenheim / Joelle Reimer

Die Komödie „Kein Platz für Liebe“ wird am Samstag gezeigt.

Ein altes Hotel, das schon bessere Zeiten gesehen hat. Ein Musikfestival, das zahlreiche Gäste anlockt. Ein überforderter Portier und ein verwirrter Hotelmanager – und wenn dann noch zwei Ehepaare das gleiche Zimmer gebucht haben, dann ist das Chaos perfekt.

Genau um dieses Chaos geht es in der Komödie „Kein Platz für Liebe“ von Anthony Marriott und Bob Grant, die am Samstag, 2. März, um 20 Uhr Premiere in der Sasse feiert. „Eine klassische Verwechslungskomödie, bei der die Schauspieler hinter der Bühne genauso gefordert sind wie davor“, sagt Marion Hessenauer, die zusammen mit Karin Mateja Regie führt. Denn wer wann in die einzelnen Hotelzimmer bzw. Türen hinein und wieder hinaus geht, das muss natürlich auch hinter der Bühne organisiert werden – bei höchst beengten Verhältnissen.

Eine flotte Boulevardkomödie, angelegt über zweieinhalb Stunden, die dennoch mit Kurzweiligkeit und Tempo überzeugen will. „Wir haben sogar noch einige Nebenstorys rausgestrichen. Da geht es jetzt richtig zur Sache – man muss nonstop aufmerksam sein“, so Hessenauer.

Karten im Vorverkauf gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.