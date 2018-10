Heidenheim Entsorgung von Altpapier wird günstiger

Heidenheim / Günter Trittner

Eigenbetrieb rechnet trotzdem mit einem Plus in der Jahresbilanz. Denn größere Müllmengen führen zu höheren Gebühreneinnahmen.

Rund 11,8 Millionen Euro bringen im laufenden Jahr die Müllgebührenzahler im Landkreis auf, damit vom Papier bis zum Bauschutt alle ihre Überreste korrekt eingesammelt, verwertet oder entsorgt werden. Nach dem Erfolgsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs sollten am Ende dieses Jahres, wenn Erträge und Aufwendungen verrechnet werden, 68845 Euro in der Kasse bleiben. Nach aktuellem Stand wird es um einiges mehr werden.

Keine Überraschungen in Sicht

Auch wenn Betriebsleiter Markus Kraus erst die Ergebnisse des ersten Halbjahres vorliegen, so kann nach seiner Aussage doch mit ziemlicher Gewissheit von einem weit besseren Ergebnis ausgegangen werden. 171045 Euro werden derzeit als Plus erwartet. „Es ist mit keinen großen Überraschungen mehr zu rechnen“, meinte Kraus zu den Kreisräten in der jüngsten Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses.

Vor allem aus den Gebühren aus der öffentlichen Abfuhr und von den Selbstanlieferern erwartet Kraus Mehreinnahmen von 420000 Euro. Die Gründe sind schnell benannt: eine wachsende Bevölkerung und die anhaltend gute Konjunktur. Wenn viel Waren umgesetzt werden, dann bleiben auch mehr Reste zur Entsorgung übrig.

Der Markt, der hier dem Abfallwirtschaftsbetrieb zusätzliche Gebühreneinnahmen verschafft, kann aber auch ein anderes Gesicht zeigen. Drastisch eingebrochen sind die Preise für das Altpapier. Kraus geht davon aus, dass 370 000 Euro weniger als geplant in die Kasse fließen. Wie rasant der Preis für diesen Wertstoff verfallen ist, zeigt folgende Auflistung von Kraus. Waren im Sommer 2017 noch 148 Euro je Tonne Mischpapier gezahlt worden, so fiel der Wert im Januar 2018 auf 109 Euro und liegt jetzt bei 78 Euro. „Das ist ein Verlust von fast 50 Prozent.“ Eine Kalkulation werde da zum Glücksspiel, meinte Landrat Thomas Reinhardt. Auch Kreisrat Walter Macher zeigte viel Verständnis, dass Haushaltsplan und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen. „Das kann man nicht vorhersagen.“

Stau bei den Siebresten

Die gute Konjunktur hat aber nicht nur dem Abfallwirtschaftsbetrieb ein gutes Geschäft gebracht. Auch die zwei Verbrennungsöfen im Ulmer Donautal waren ausgelastet. Just zum Jahresbeginn 2018, als der Abfallwirtschaftsbetrieb seine Halde von 1700 Tonnen minderwertiger Siebreste aus der Kompostherstellung zum TAD in die thermische Verwertung geben wollte, deckelte der Zweckverband die Liefermenge. Wie Kraus vor dem Gremium ausführte sei es gelungen für 500 Tonnen einen privaten Abnehmer zu finden. Dabei müsse man aber Mehrkosten von 50000 Euro in Kauf nehmen.

Landrat Thomas Reinhardt kündigte an mit dem Zweckverband, bei dem der Landkreis Gründungsmitglied ist, zu sprechen, ob auch andere Anlieferer limitiert worden sind. Generell aber stehe unter der Gewinn- und Verlustrechnung des Abfallwirtschaftsbetriebs ein „schönes Ergebnis“.

Kreisrat Franz Heger (CDU) sah in der Tendenz zu steigenden Einnahmen aus der öffentlichen Entsorgung eine gewisse Sicherheit für den Gesamthaushalt. So sei man gewappnet gegen Einbrüche wie jetzt beim Altpapier. „Ich sehe das sehr gelassen.“ „Da kann ich nur zustimmen“, meinte Landrat Reinhardt.

Aufgaben in der Abfallwirtschaft

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim ist ein Eigenbetrieb des Landkreises Heidenheim. Er hat eine eigene Geschäftsführung und erstellt auch einen eigenen Wirtschaftsplan.

Er sammelt, entsorgt, verwertet und vermarktet Abfälle und Wertstoffe. Um diese Aufgaben zu erfüllen, arbeitet der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb mit verschiedenen Unternehmen der Entsorgungswirtschaft und auch mit Vereinen und gemeinnützigen Organisationen zusammen.

Er betreibt in Mergelstetten ein Bioabfallkompostwerk, Bodenaushub- und Bauschuttdeponien, eine Problemstoffsammelstelle, siebzehn Wertstoff-Zentren und ist Miteigentümer des Müllheizkraftwerks in Ulm. Er beschäftigt wir 82 Mitarbeiter, 50 Fest- und Teilzeitbeschäftigte, 29 geringfügig Beschäftigte und drei Azubis.