Am Sonntag gibt es bei den verschiedenen Einrichtungen zahlreiche Attraktionen.

Am kommenden Sonntag, 26. Mai, findet wieder der Schlossberg-Erlebnistag statt. Das Naturtheater feiert sein 100-jähriges Jubiläum und der ganze Schlossberg feiert mit. Die Akteure präsentieren sich wieder mit einem reichlichen Familienprogramm. Von erlebnisreichen Führungen über Showauftritte bis zu sportlichen Aktivitäten ist alles geboten.

Zum Tag der offenen Tür bietet das Naturtheater stündliche Führungen und Attraktionen für die Besucher. Die Proben zur diesjährigen Saison sind öffentlich. Führungen im und rund ums Schloss Hellenstein laden ein, in die Geschichte einzutauchen. Die Opernfestspiele bieten die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen und Kinderschminken im Schlosshof an.

Erstmalig präsentieren sich dieses Jahr auch die Heidenheimer Fechter mit Fechtshows vor dem Rittersaal. Das Schlosshotel Park Consul lockt mit Hausführungen, Musik vom Musikverein Frohsinn, einer Legoland-Spielecke und einer eigens zum zehnjährigen Bestehen zusammengestellten Fotoausstellung. Im Congress-Centrum tritt die Abteilung der rhythmischen Sportgymnastik mit einem Showprogramm auf, Führungen im CC finden regelmäßig statt.

Für sportinteressierte Besucher gibt es eine Flugshow und Sport zum Mitmachen im Wildpark Eichert. Der Tennis-Club Heidenheim bietet ein Schnupperprogramm für Groß und Klein. Die HSB-Hockeyabteilung lädt zum Hockeyspielversuch und zum Spiel der Hockey-Herren gegen Esslingen ein. Die Heidenheim Heideköpfe treten an diesem Tag in einem Spiel gegen die Buchbinder Legionäre Regensburg an. Kinder können ihre Talente bei Mitmachaktionen entdecken.

Natürlich kommen die Fußballfans nicht zu kurz: der Paule Talenttag findet wieder statt. Der 1. FC Heidenheim bietet Stadionführungen sowie einen Funpark mit vielen Attraktionen für Kinder. Für das leibliche Wohl sorgen die Akteure mit besonderen Leckereien. Um alle Attraktionen problemlos und bequem erreichen zu können, steht ein Shuttle-Service mit dem Mannschaftsbus des 1. FC Heidenheim zur Verfügung. Genauere Informationen gibt es unter www.heidenheim.de/schlossbergerlebnistag oder bei der Touristinformation.