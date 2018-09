Heidenheim Pralle Geisterstunde: Neues Album von „Brainstorm“

Heidenheim / Jens Eber

„Midnight Ghost“ lautet der Titel des zwölften Albums der seit 1989 munteren Heidenheimer Metal-Band „Brainstorm“, die sich darauf besser denn je präsentiert.

Feierlaune im „Brainstorm“-Proberaum. Das zwölfte Album „Midnight Ghost“ steht kurz vor der Veröffentlichung, und die Reaktionen aus der Metal-Szene sind überaus positiv. Tags darauf wird Gitarrist Torsten Ihlenfeld nach London fliegen, um der englischen Presse einen Tag lang Interviews zu geben, und Konzertanfragen aus Nord- und Südamerika sind auch schon eingegangen.

Zurücklehnen ist aber nicht drin. An diesem Abend will die Powermetal-Institution noch proben, um für ein Konzert nahe Balingen fit zu sein, außerdem wollen noch Autogrammkarten für eine limitierte Album-Edition unterschrieben werden. „Genau 666 Stück“, sagt Ihlenfeld, lacht schallend und schiebt den Stapel zu Bassist Toni Ieva rüber. Für Nicht-Metaller: die Ziffer 666 gilt als Zahl des Teufels, ist seit einem entsprechenden Lied von „Iron Maiden“ aber auch eine Art running gag in der Metal-Welt. In die Sammler-Box soll auch ein mechanischer Wecker im Album-Design gesteckt werden.

Alle zwei Jahre ein Album

Wahrscheinlich könnte man es der Heidenheimer Band nicht verdenken, wenn sie längst in Routine verfallen wäre. Seit 29 Jahren ist man als „Brainstorm“ unterwegs, die Alben erscheinen seit 1997 im Schnitt alle zwei Jahre, ihren Stil hat die Band längst gefunden, auch wenn man innerhalb der Genre-Grenzen munter variieren.

Aber „Midnight Ghost“ ist alles andere als einfach ein weiteres Album. Das wollen die Musiker über eine ausgiebige Hörprobe beweisen. Gitarrist Milan Loncaric dreht die Stereoanlage gleich so weit auf, dass kurz darauf spöttische Handynachrichten von einem Nachbar des weitläufigen Lagerkomplexes eingehen, in dem die Band ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat.

„Devil's Eye“ fegt mit rasendem Schlagzeug und sehr harten Gitarren heran, dann stürmt Sänger Andy B. Franck mit einem Refrain durch die musikalisch eingetretene Tür, der sich sofort im Ohr festsetzt. Das bereits veröffentlichte „The Pyre“ hat ein ähnliches Kaliber. Dazwischen gibt es typische Hymnen wie „Ravenous Minds“ oder „Revealing the Darkness“. Obwohl sie die Songs sicherlich hunderte Male gespielt und gehört haben, strahlen die Musiker bis hinter die Ohren. „Wir waren selten so glücklich mit einer Platte“, sagt Ihlenfeld.

Eine schlechte Platte hat „Brainstorm“ gewiss noch nie veröffentlicht, man macht das Dutzend aber vielleicht mit einem neuen Höhepunkt voll, zumindest aber ist „Midnight Ghost“ ein Meilenstein.

Was war diesmal anders? Zum ersten Mal seit langem hat das Quintett nicht im eigenen Studio aufgenommen, sondern in den Greenman Studios von Seeb Levermann im nordrhein-westfälischen Arnsberg. „Seeb hat uns aus der Wohlfühlzone herausgeholt“, bestätigt der Gitarrist. Das wieder zuzulassen war für die Band, die Wert darauf legt, vom Schreiben bis zum Management alles selbst zu machen, kein kleiner Schritt.

Insgesamt acht Wochen nahm man auf und mischte die Tonspuren ab, eine sagenhaft lange Zeit in Zeiten eines geschrumpften Tonträgermarktes.

Große Resonanz in der Szene

Die intensive Detailarbeit hat sich aber rentiert: Das Album hat einen vollen, drückenden und zugleich transparenten Klang, die Songs stecken voller Details und klingen bei aller Härte auch sehr melodisch und leichter zugänglich als zuletzt.

Warum sie diesmal so frisch und zwanglos ans Songwriting gingen, können sich die Musiker selber nur bedingt erklären. „Wir sind älter, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, jetzt ist wohl eine gute Zeit, Neues auszuprobieren“, denkt Schlagzeuger Dieter Bernert.

Das schlägt sich in der Resonanz der Metal-Szene nieder: Diesmal mussten alle fünf Musiker an die Interviewfront und die Neugier der internationalen Musikpresse befriedigen.