Heidenheim Fluchtversuch gescheitert - Festnahme in der Innenstadt

Heidenheim / Silja Kummer

Zwei Ladendiebe, die auf der Flucht waren, hat die Polizei am Montagabend in Heidenheim gestellt.

Drei Männer wurden am Montag gegen 17.40 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Heidenheimer Innenstadt beim Ladendiebstahl erwischt. Sie hatten sich an hochwertigen Kosmetikartikeln vergriffen.

Bei der Flucht wurden sie zunächst von einem Mitarbeiter verfolgt, konnten sich aber losreißen. Daraufhin fahndete die Polizei in der Innenstadt nach den Männern und konnten zwei von ihnen, 28 und 32 Jahre alt, gegen 18.30 Uhr im Bereich Clichystraße/Schnaitheimer Straße festnehmen.

Gegen die beiden laufen weitere Ermittlung.