Ein Pilgerkreuz steht neuerdings in Schnaitheim. Jetzt wurde es feierlich eingeweiht.

Von Königsbronn kommend führt eine Teilstrecke des Jakobuswegs durch das Brenztal nach Heidenheim. Auf Höhe des Schnaitheimer St.-Bonifatius-Kindergartens befindet sich seit kurzem ein schlichtes Wegkreuz aus dunkelgrauem Naturstein, das am 29. Mai durch Pfarrer Dietmar Krieg seine liturgische Weihe erhalten hat. Dazu versammelten sich am Ende einer Flurprozession rund fünfzig Personen am schwarzen Weg, darunter die meisten Sponsoren und der Künstler Johannes Moser selbst. In einer kurzen Ansprache ging Pfarrer Krieg auf die Inschrift am Sockel ein, die die Spaziergänger, Radler und nicht zuletzt auch die Jakobuspilger zum Nachdenken anregen möchte: „Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt“. Außerdem hob er lobend hervor, dass sich die kirchliche Stiftung „Wegzeichen“ aus Rottenburg mit 500 Euro an der Finanzierung beteiligt habe. Das etwa Mannshohe Glaubenszeichen wird von der örtlichen katholischen Kirchengemeinde ehrenamtlich betreut und diente schon vor seiner Einweihung so manchem als Fotomotiv.