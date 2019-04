Am Freitag, 12. April, liest Petra Beer um 18 Uhr im Bürgerhaus Heidenheim aus ihrem im Juli 2018 beim Amthor-Verlag veröffentlichten Buch „ZwischenLeben“.

Am Freitag, 12. April, liest Petra Beer um 18 Uhr im Bürgerhaus Heidenheim (Hintere Gasse, Raum 104) aus ihrem im Juli 2018 beim Amthor-Verlag veröffentlichten Buch „ZwischenLeben“. Die Aufzeichnungen hierfür stammen aus dem Jahr 1996 und waren dazu gedacht, das Leben und den Alltag in der ehemaligen DDR bis zum Fall der Mauer 1989 in Schriftform für die Familie zu bewahren. Am 12. April wird Beer anlässlich des Mauerfalls und der politischen Wende in der DDR vor 30 Jahren aus ihrem Buch lesen, aus ihrem Leben erzählen und Auszüge einer weiteren Geschichte zum Besten geben.