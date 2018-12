Heidenheim Nach fünf Einbrüchen: „Keiner fühlt sich mehr sicher“

Heidenheim / Karin Fuchs

Eine Bewohnerin der Weststadt sucht nach Mitstreitern für eine Petition, damit Häuser und Wohnungen besser geschützt werden. In Heidenheim stieg die Zahl der Delikte zuletzt an.

Dr. Gerlind Hofmann will nicht mehr tatenlos zusehen: Fünfmal wurde vorige Woche an einem Abend in ihrem Wohngebiet in der Heidenheimer Weststadt eingebrochen, einmal in ihrer Wohnstraße in direkter Nachbarschaft. Was ihr Sorgen macht: Die Siedlung war nicht zum erstenmal Ziel von Einbrechern. Ihren Nachbarn hat es schon erwischt und einen weiteren Bewohner in der Straße ebenso.

„Da kann sich jeder selbst ausrechnen, wer als Nächster dran ist“, sagt Gerlind Hofmann. Seit dem Einbruch schläft sie schlecht, hat Angst, dass auch ihr Haus von Einbrechern ins Visier genommen werden könnte. Denn allein, dass nichts zu holen ist, könnten die Täter von außen nicht erkennen. „Keiner kann sich hier sicher fühlen.“ Ihr Vertrauen in die Polizei ist gering. „Es ist bekannt, dass die Polizei zu wenig Personal hat“, so Hofmann.

Als vorigen Mittwoch die Polizei nach dem ersten Einbruch alarmiert worden sei, habe es bis zum Eintreffen der Beamten eine halbe Stunde gedauert. Die Begründung sei gewesen, man habe vorher noch einen Verkehrsunfall aufnehmen müssen. „Wäre die Polizei oder ein Sicherheitsdienst gleich im Anschluss in der Siedlung unterwegs gewesen, hätten die anderen Einbrüche vielleicht verhindert werden können.“ Doch so waren Einbrecher in unmittelbarer Nähe gleich vier weitere Male am Werk.

Ermittlungsdruck erhöhen

Hofmann hat nach den Einbrüchen stundenlang im Internet recherchiert, wie es um die Sicherheitslage in Heidenheim im Vergleich zu Nachbarlandkreisen bestellt ist. Ihr Ergebnis: In Heidenheim kamen im Jahr 2017 93 Wohnungseinbrüche auf 100 000 Einwohner. In Aalen waren es nur 53. Und sie glaubt auch, den Grund zu wissen. Nach einer Flut von Einbrüchen in Aalen im Jahr 2015 habe die Polizei ihren Schwerpunkt verlagert und den Fahndungs- und Ermittlungsdruck erhöht. „Wie man sieht, hatte das Erfolg. Und wenn Aalen das schafft, warum dann Heidenheim nicht?“

Hofmann will das Augenmerk der Polizei und der verantwortlichen Politiker auf Heidenheim lenken. Erreichen will sie das mit einer Petition an das Land. Dafür sucht sie möglichst viele Mitstreiter, nicht nur zum Unterschreiben, sondern auch als Helfer. „Denn allein kann ich ein solches Projekt nicht schultern.“ Auf welcher Plattform sie die Petition starten will, hat sie noch nicht entschieden. Sie weiß sehr wohl, dass sie mit der Petition allein kein rechtlich verbindliches Mittel in der Hand hat. Dennoch hofft sie, auf die Problematik aufmerksam zu machen.

Freilich hat Hofmann nach den Einbrüchen im vorigen Jahr schon Gespräche mit der Polizei geführt, wie das eigenen Haus besser geschützt werden kann. Die Hecke stutzen und die Installation von Bewegungsmeldern sei ihr empfohlen worden. Der Einbau von Sicherheitsglas und weiteren Schutzeinrichtungen hätte ihr 20 000 Euro gekostet. „Es kann doch nicht sein, dass wir unsere Häuser zu Burgen ausbauen müssen, um uns sicher fühlen zu können“, meint sie.

Neuigkeiten zur Einbruchserie vom vorigen Mittwoch gibt es derweil vonseiten der Ermittler noch nicht. Es geben noch keine heiße Spur, so ein Polizeisprecher, die Ergebnisse der Spurenauswertung lägen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.