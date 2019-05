Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

CDU, SPD und Grüne haben Jungwähler direkt angeschrieben. Woher stammen die Adressen?

ist überrascht. Der 17-jährige Heidenheimer darf bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag erstmals selbst abstimmen, und jetzt liegt persönlich an ihn adressierte Wahlwerbung gleich zweier Parteien im Briefkasten, obwohl er noch nie eine politische Veranstaltung besucht oder Informationsmaterial angefordert hat. Wie also ist seine Anschrift in den Verteiler geraten?

Die Antwort auf diese Frage steht in Paragraf 50 des Bundesmeldegesetzes: Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen können eine Gruppenauskunft aus dem Melderegister erhalten. Also beispielsweise Name und Adresse der Erstwähler. Das gilt in den sechs Monaten vor Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene. Auswahlkriterium ist ausschließlich das Alter der Betroffenen, wobei das exakte Geburtsdatum nicht mitgeteilt werden darf.

Löschung nach einem Monat

Die übermittelten Daten dürfen nur für die konkrete Wahlwerbung verwendet werden und sind spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen. Auf diese beiden Punkte weist auch die CDU in einem von der Heidenheimer Fraktionsvorsitzenden Petra Saretz unterzeichneten Schreiben hin, das Martin M. erreicht hat.

Neben der CDU haben nach Auskunft von Christina Abele, der Leiterin des Geschäftsbereichs Allgemeine zentrale Verwaltungsaufgaben im Rathaus, im Vorfeld der anstehenden Kommunalwahl auch die SPD und die Grünen mit Blick auf die Erstwähler eine solche Gruppenauskunft beantragt. Geliefert hat die gewünschten Daten das Rechenzentrum, an das die Stadtverwaltung angeschlossen ist. An dieses müssen die Parteien auch die mit der Dienstleistung verbundene Rechnung überweisen. Das Rathaus hingegen erhält kein Geld.

Mal Du, mal Sie

Art und Weise, wie die Parteien mit den Adressdaten umgehen, unterscheiden sich deutlich. Während beispielsweise die CDU einen Brief im Din-A-4-Format samt Foto von Petra Saretz verschickt und die höfliche Anrede „Sehr geehrter Herr M.“ wählt, entscheidet sich die SPD für die Postkartenvariante samt QR-Code, setzt zudem aufs vertrauliche Du („Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler“) und auf die Nennung vierer Nachwuchs-Sozialdemokraten.

Wer nicht damit einverstanden ist, dass seine Daten an Parteien, Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen weitergegeben werden, kann dagegen persönlich oder schriftlich Widerspruch bei der Stadtverwaltung einlegen.

Bedenken wegen Datenschutz

Vorbehalte gegen die Adressweitergabe hat unlängst auch der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink geltend gemacht. Es handele sich zwar um eine zulässige Ausnahme von der EU-Datenschutzgrundverordnung. Allerdings würden die Standards der Verordnung nicht eingehalten. Brink plädiert deshalb dafür, die Widerspruchslösung durch die vorherige Einwilligung der Betroffenen zu ersetzen.