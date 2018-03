Heidenheim Patrizia Hennings langer Weg zum Medizinstudium

Heidenheim / Nadine Rau

Die 22-jährige Patricia Henning darf in Tübingen Ärztin werden, bis dahin war es aber ein sehr langer Weg - ein bundesweites Problem, das viele Bewerber kennen. Und das jetzt in Angriff genommen werden soll.

Wer Medizin studieren will, das Abitur aber nicht mit 1,0 abgeschlossen hat, der braucht viel Geduld. Die 22-jährige Patricia Henning aus Schnaitheim weiß das nur zu gut – viereinhalb Jahre hat sie auf ihren Studienplatz gewartet, erst vor einigen Tagen hat sie die Zusage aus Tübingen bekommen. Mit einem Notenschnitt von 1,8 durfte sie nicht direkt nach der Schule studieren und hat stattdessen eine Ausbildung beim Rettungsdienst gemacht.

Wie ihr ergeht es vielen jungen Menschen – zwei davon haben vergangenes Jahr geklagt, weil sie das Auswahlverfahren für verfassungswidrig halten. Der Vorwurf: Der sogenannte Numerus clausus sei mit dem Grundrecht auf die freie Ausbildungswahl nicht vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht gab den beiden Studienbewerbern teilweise recht.

Vielleicht ergeht es durch das Urteil künftig nicht mehr allen Bewerbern so wie Patricia Henning, die 54 Absagen gesammelt hatte.

Frau Henning, noch bis vor kurzem haben Sie auf Ihren Studienplatz gewartet. Wie genervt waren Sie?

Dass ich genervt war, das kam phasenweise. Ich bin froh darüber, dass ich beim Rettungsdienst einen Job habe, den ich sehr mag, aber es deprimierte natürlich vor jedem Semester neu, wenn man sich beworben und die Absagen bekommen hat. Damit rechnet man zwar schon, weil man weiß, wie die Lage ist – aber es nervt trotzdem. Ich weiß schon so lange, dass ich unbedingt Medizin studieren will, hatte in solchen Momenten aber das Gefühl, es geht keinen Schritt weiter.

Gab es den Moment, als Sie Ihren Plan an den Nagel hängen wollten?

Ja, den gab es. Nach dem Abitur, als ich verstanden habe, dass ich auch nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr nicht mit einem Medizinstudium anfangen kann, habe ich mir Alternativen angeschaut – Studiengänge, die etwas mit Naturwissenschaften und Forschung zu tun haben. Aber bei all den Berufen hat mir der Patientenkontakt gefehlt. Schließlich trägt das Helfersyndrom, das ich wie alle in diesem Bereich habe, dazu bei, dass ich mich für Medizin entschieden habe.

Wie sieht das Prozedere mit den Bewerbungen aus? Wählerisch darf man sicher nicht sein.

Wenn man sagt, man will nur nach Ulm, kann man es vergessen. Das System ist komplex: Wenn man keinen Schnitt von 1,0 hat, bewirbt man sich entweder auf die Wartezeit, die liegt derzeit bei 15 Semestern, oder auf das Auswahlverfahren der jeweiligen Universität, jede hat da eigene Kriterien.

Es gibt bei manchen etwa einen Bonus für ein Freiwilliges Soziales Jahr, für eine Ausbildung oder für ein gutes Ergebnis des Medizinertests. In Tübingen konnte ich dadurch viele Pluspunkte sammeln, das ist aber nicht überall so. Nur dadurch wurde meine Chance, dort Medizin zu studieren, von Semester zu Semester größer. Jetzt zum Sommersemester wusste ich, dass es endlich klappen könnte.

Bei wie vielen Universitäten haben Sie sich denn beworben?

Über das Portal „Hochschulstart“ kann man sechs Universitäten auswählen. Bei manchen Universitäten ist man schon ausgeschieden, wenn man sie in der Rangliste nicht auf den ersten Platz gesetzt hast, manche wollen auch noch eine separate Bewerbung.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Numerus clausus zumindest in Teilen verfassungswidrig ist – was sagen Sie dazu?

Für mich war von Anfang an klar, dass das so ist. Ich finde es so gut, dass sich endlich zwei Bewerber getraut haben, den Weg vors Gericht zu gehen. Das ist super, weil es nicht sein kann, dass die Wartezeit länger ist als das Medizinstudium selbst. Jetzt ist das Thema endlich in den Medien, man wird aufmerksam darauf – und das ist wichtig.

Bis Ende 2019 müssen Änderungen her, Eignungsgespräche etwa und weniger Gewicht der Abiturnote. Was fänden Sie fair?

Ich fände es fair, wenn man eine Ausbildung, ein freiwilliges soziales Jahr oder andere medizinische Einschläge, die man bei den Studieninteressenten schon sieht, besser bewerten würde. Da ist Tübingen bisher ein absoluter Ausnahmefall. Ich fände es auch wichtig, einzelne Fächer des Abiturzeugnisses zu bewerten und zu schauen, wie jemand in Physik, Chemie und Mathe abgeschnitten hat. In Berlin gibt es etwa schon Tests, in denen das abgefragt wird. Auch Auswahlgespräche fände ich essenziell wichtig, denn viele wollen einfach nur Medizin studieren, weil sie den Schnitt dazu haben. In Gesprächen könnte man herausfinden, ob die Leute wirklich Interesse haben und mit dem Studium umgehen könnten oder nicht. Assessment-Center fände ich auch optimal.

Was würden Sie sagen, wie sehr Sie der Rettungsdienst auf das bevorstehende Studium vorbereitet hat?

Ich habe einen sehr großen Einblick in das Geschehen eines Klinikums erhalten, außerdem habe ich mit Notfällen aus allen Fachrichtungen zu tun. Ich denke, dass ich mir später im Studium viel besser Krankheitsbilder vorstellen kann.

Sicher hilft mir die Arbeit beim Rettungsdienst nicht gleich zu Beginn des Studiums, wenn die Theorie in Biologie, Physik, Chemie auf dem Plan steht, denn die wird in der Ausbildung nur teilweise abgefragt. Aber wenn ich in den höheren Semestern in die Klinik komme, wird mir die Erfahrung enorm helfen. Vor allem weiß ich, wie man mit unterschiedlichen Patienten umgehen muss – das ist sicher ein riesengroßer Vorteil.

Finden Sie, dass das Land zu wenig Geld ausgibt, um Studienplätze zu ermöglichen?

Die Universitäten sind überfüllt, also wären weitere Standorte wichtig. Ich kenne auch jemanden, der Medizin an einer privaten Hochschule studiert – das sind nicht nur die reichen Schnösel, das sind Leute, die nicht so lange warten wollen. Die sind aber finanziell am Limit, nehmen Studienkredite auf und verschulden sich im jungen Alter. Aber es geht nicht anders, wenn sie nicht 15 Semester warten wollen.

Haben sich Studienbewerber aus Ihrem Umkreis umentschieden?

Ja, Kollegen vom Rettungsdienst, die mit mir gewartet haben. Sie haben eine naturwissenschaftliche Richtung eingeschlagen oder haben sich zum Beispiel für Zahnmedizin entschieden. Ich glaube, durch die lange Wartezeit verwehrt man vielen Bewerbern, die sehr gute Ärzte geworden wären, das Studium.

Bayern will ab 2019 eine Landarztquote einführen, bis zu fünf Prozent der Bewerber, die sich verpflichten, für mehrere Jahre auf dem Land zu arbeiten, sollen bevorzugt werden. Würden Sie sich das auch für Baden-Württemberg wünschen?

Ich fände das sehr gut. Ich würde mir das auch tatsächlich überlegen, weil ich für mich selbst weiß, dass ich nicht mein Leben lang in einer Klinik bleiben würde. Die Landarztquote wäre eine super Option und eine Alternative, die sicher vielen Bewerbern helfen würde.

Die Quote wird mitunter deshalb kritisiert, weil junge Bewerber angeblich nicht so weit in die Zukunft planen können.

Natürlich findet man während des Studiums seinen Weg. Aber ich glaube, dass sich diejenigen, die wirklich Medizin studieren wollen – und da kenne ich viele durch den Rettungsdienst – genaue Gedanken machen, vielleicht schon viel mehr als jemand, der in Richtung Wirtschaft oder so etwas geht. Wir planen da einfach mehr – und wegen der harten Zulassungsvoraussetzungen auch früher.

Laut Atlas zur hausärztlichen Versorgung könnte Nattheim 2027 die einzige Kommune sein, die noch ausreichend Hausärzte hat. Könnten Sie sich vorstellen, sich hier nach Ihrem Studium mit einer eigenen Praxis niederzulassen?

Ich weiß nicht, ob ich Hausärztin werden möchte, aber mit einer speziellen Fachrichtung kann ich mir eine eigene Praxis hier gut vorstellen. Schon allein deshalb, weil ich später eine eigene Familie möchte und es vielleicht schwieriger ist mit einem Job in der Klinik mit langen Schichten. Ich habe überlegt, später in die Chirurgie zu gehen und vielleicht eine Orthopädiepraxis aufzumachen, weil ich es toll finde, mit jungen Leuten zu arbeiten, mit Sportlern etwa. Die Fachrichtung kann sich im Studium aber noch um 180 Grad drehen.

Sind Sie trotz der Freude über Ihren Studienplatz auch wehmütig wegen des Rettungsdienstes?

Ich werde zum Studienbeginn sehr wehmütig sein, weil der Job beim Rettungsdienst toll ist. Ich bin in der Fortbildung und in der Ausbildung tätig, ich liebe das, was ich tue, und auch die Kollegen. Ich werde nebenher beim Rettungsdienst bleiben, auch, um mein Studium zu finanzieren – unsere Geschäftsleitung ist in der Hinsicht sehr entgegenkommend. Aber trotz Wehmut feiere ich jetzt erst einmal eine riesige Party, zu der ich am liebsten die ganze Stadt einladen würde.