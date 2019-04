An Karfreitag, 19. April, lädt die evangelische Kirchengemeinde Schnaitheim um 17 Uhr zu einer Passionsmusik in die Michaelskirche ein.

An Karfreitag, 19. April, lädt die evangelische Kirchengemeinde Schnaitheim um 17 Uhr zu einer Passionsmusik in die Michaelskirche ein. Es kommen Lieder mit neuen Passionstexten zu Gehör. Es singt der Evan­gelische Kirchenchor Schnaitheim unter der Leitung von Kantorin Jutta Reick, Gabriele Bauer begleitet an der Chororgel. Als Solist wirkt Berthold Guggenberger an der Violine mit (Werke von J. S. Bach und Massenet). Des weiteren spielt Jutta Reick Orgelchoräle von Johann Sebastian Bach an der jüngst um ein Register erweiterten Orgel. Ergänzt wird das musikalische Programm mit Texten von Gabriele Leibold.