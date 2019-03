Leserbrief zu den Parkgebühren in der Innenstadt.

Seit die Sanierung der Rathaus‐Tiefgarage im vergangenen Jahr fertig gestellt wurde, sind hier die Parkgebühren ganz kräftig angehoben worden. 1,50 Euro für jede angefangene 45 Minute Parkzeit, dasheißt für 46 Minuten bereits drei Euro und somit für 91 Minuten bereits 4,50 Euro. Das sind Parkgebühren wie in der Großstadt (in Ulm kann man übrigens günstiger parken).

Anfänglich war das nur in der Rathaus‐Garage, aber dann hat Apcoa die Preise in den anderen Parkhäusern (Clichystraße und Parkhaus Süd) ebenfalls angehoben. Ich parke seitdem meistens in den Schloss‐Arkaden, wo die ersten zwei Stunden nur 50 Cent kosten.

Mittwoch‐ und Samstagvormittag bekommt man hier kaum einen Parkplatz, weil die meisten Wochenmarkt‐Besucher hier parken. So bekommt man die südliche Fußgängerzone (Hauptstraße) auch leer. Die Stadtverwaltung hat ja angeblich keinen Einfluss auf die Parkgebühren der Apcoa. Aber das ist ja kein Problem, da die meisten Leute sowieso im Internet kaufen.

Rolf Keck, Heidenheim