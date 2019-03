Im März 1959 beginnt der Prozess gegen ein Trio, das in Banken eingestiegen ist. Auch in der Diskussion: ein neues Gefängnis für Heidenheim.

60 Mark stiehlt Anfang März 1959 ein Unbekannter in einem Heim für junge Männer in Heidenheim. Ziemlich wenig Beute angesichts der Strafe, die für diese Tat gegebenenfalls droht. Umgekehrt verringert sich natürlich mit zunehmendem Wert des Diebesguts keineswegs das Risiko, von der Polizei geschnappt zu werden. Ein Lied davon singen können drei Männer, die sich vor der Großen Strafkammer des Mannheimer Landgerichts zu verantworten haben. Sie sollen 30 schwere Einbrüche begangen haben, zwei davon in Mergelstetten.

8740 Mark Beute

Ihnen wird zur Last gelegt, dort in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 1957 hintereinander in die Genossenschaftsbank und in die Volksbank eingestiegen zu sein und anschließend mit 8740 Mark in der Tasche das Weite gesucht zu haben.

Angesichts der langen Latte von Vorstrafen ist schnell die Rede vom bis dahin gefährlichsten Einbrechertrio der westdeutschen Nachkriegsgeschichte: „Goldklumpen, Geldschränke und Ganoven“ titelt die Heidenheimer Zeitung und spricht von einer „Karriere wie im Schundroman“. Im Laufe der Verhandlung entpuppt sich zu allem Überfluss ein Zeuge als weiteres Mitglied der Bande.

Ein längerer Aufenthalt hinter Gittern scheint den Angeklagten gewiss, wenn auch nicht in Heidenheim. Gleichwohl wird über das hiesige Gefängnis diskutiert. Grund: Das Justizministerium hat das aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammende Gebäude als „weder mit seinen sanitären Anlagen noch mit seiner Belegungsfähigkeit für insgesamt 16 Gefangene den derzeitigen Erfordernissen entsprechend“ bezeichnet.

So weit, so folgenlos. Denn bislang scheiterten sämtliche Neubaupläne an den dafür veranschlagten Kosten. Doch nach Verhandlungen zwischen Justiz- und Finanzministerium sieht sich jetzt ein Ersatz für das an der Kirchenstraße gelegene Gebäude mit dem Stempel „Dringlichkeitsstufe I“ versehen. 1960, so die Aussicht, könnte genügend Geld für ein zeitgemäßes Kitchen zur Verfügung stehen – für eine Erweiterung des viel zu kleinen Amtsgericht obendrein.

Ohnehin wird in Heidenheim und Umgebung an vielen Ecken gebaut. Im Bahnhof etwa wird eine Unterführung in Betrieb genommen, die den Fahrgästen künftig das gefährliche Überschreiten der Gleise erspart. Bei der feierlichen Einweihung kommen zwei weitere Wünsche zur Sprache: eine neue Gaststätte und der Umbau des Empfangsgebäudes.

In den Ziegeläckern sollen im Laufe des Jahres 15 Wohnungen für Eisenbahnerfamilien bezugsfertig sein, während die Genossenschaftsbank in Mergelstetten einen Neubau plant. Unterdessen glänzt das Clubhaus des VfL Gerstetten an der Altheimer Steige mit einem Anbau, in dem sich auch Umkleide- und Waschräume befinden.

Die Anstrengungen, die technische Ausstattung der Brenzbahn auf Vordermann zu bringen, haben derweil Hermaringen erreicht. Dort werden neue Hebelwerke und Streckenblockeinrichtungen in Betrieb genommen, um die Kapazitäten zu erweitern.

Schanze einsturzgefährdet

Dass nichts für die Ewigkeit ist, zeigt sich im Ugental. Wegen Baufälligkeit soll die Manfred-Hartmann-Schanze, die einzige Skisprunganlage in Heidenheim, abgerissen werden. An gleicher Stelle will der Turnsportbund, dem der Sprungturm gehört, anschließend eine neue Schanze errichten. Auf welch wackligen Beinen die in die Jahre gekommene Konstruktion steht, zeigt sich bei einem Wettkampf im Februar 1959: Wegen akuter Einsturzgefahr dürfen sich höchstens drei Teilnehmer gleichzeitig auf dem Turm aufhalten.

Manchmal lohnt eben ein vorausschauender Blick, wo man sich gefahrlos aufhalten kann. Womit wir nochmals bei dem eingangs angesprochenen Einbrechertrio wären. Hätte es die beiden Banken in Mergelstetten am 9. Februar 1959 zu später Stunde heimgesucht, wären seine Aussichten auf eine erfolgreiche Flucht wohl ungleich größer gewesen. Zumindest legt das eine kurze Notiz in der Heidenheimer Zeitung nahe: „Wenn das die bösen Buben gewusst hätten“, steht dort am Faschingsdienstag zu lesen, „dass fast das gesamte Polizeiaufgebot gestern Abend im ,Hennenest' Fasching feierte!“

Weshalb gerade 60?

Im Dezember 2008 war der Lokschuppen Schauplatz einer Festveranstaltung, bei der eine damals seit 60 Jahren bestehende freie und unabhängige Presse in Heidenheim im Mittelpunkt stand. An jenem Abend mischten sich Aus- und Rückblicke, und unter anderem wurde die Idee geboren, in regelmäßigen Abständen in Erinnerung zu rufen, worüber die HZ jeweils 60 Jahre zuvor berichtet hatte. Die Serie startete mit der Rückschau auf 1949, mittlerweile gilt das Augenmerk schon dem Jahr 1959. Und ein Ende ist nicht in Sicht.