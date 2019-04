In der St. Bonifatiuskirche findet am Palmsonntag ein Gottesdienst mit Prozessio und anschließendem Fastenessen statt.

Ein Gottesdeinst mit Palmprozession und anschließendem Fastenessen findet am Sonntag, 14. April, in der katholischen St. Bonifatiuskirche statt. Der Gottesdienst beginnt mit der Weihe der Palmen auf dem Bonifatiusplatz zwischen Kirche und Gemeindeheim und wird vom Kindergarten mitgestaltet. Die Gemeinde zieht von dort in einer Prozession in die Kirche ein. Vor und nach dem Gottesdienst können Buchssträußchen und Palmbrezeln gekauft werden. Im Anschluss an den Gottesdienst, der um 10.15 Uhr beginnt, findet im Gemeindeheim das traditionelle Fastenessen mit Maultaschensuppe statt. Der Erlös kommt Pater Blochings Arbeit in Sambia zu Gute.