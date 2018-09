Kommentar Outsourcing im Klinikum: „Beschämend und zynisch“

Heidenheim / Günter Trittner

Wenn gespart werden muss, schauen die Oberen gern nach ganz unten. So auch bei der Entscheidung für die Klinikservicegesellschaft. Ein Kommentar von Günter Tritter.

Es ist in der Wirtschaft eine zur Routine gewordene Übung geworden: Wenn gespart werden muss, schauen die Oberen bei den Lohngruppen ganz weit nach unten.

Insoweit machen Klinikleitung und Kreistag keine Ausnahmen, wenn sie just die Geringverdiener im Krankenhaus ausgeguckt haben, um dessen Millionendefizit zu lindern. Schon in fünf Jahren sollen diejenigen, welche in der Küche Essen zubereiten, die Materialwagen ziehen oder Flure und Patientenzimmer wischen, auf 250 000 Euro Lohn im Jahr verzichten.

Möglich wird dies durch einen Tarifwechsel in der neu gegründeten Servicegesellschaft. Ist das christlich, ist das sozial? Nein. Doch wohl eher beschämend. Im Fall des Kreistags klebt sogar noch eine Spur Zynismus daran.

Denn eine Stunde zuvor hatte ein ausgewiesener Experte den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses dieses Gremiums dargelegt, dass Armut und geringes Einkommen einen signifikanten Bezug zu Mängeln in der Kindererziehung und dem Einleiten teurer Maßnahmen der Jugendhilfe haben. Die dann just dieser Kreistag zu bezahlen hat.

Da der Landkreis Heidenheim zu den ärmsten in ganz Baden-Württemberg gehört, was das private Einkommen anbelangt, sollte es eigentlich logische Konsequenz für die politischen Akteure sein, gegen prekäre Arbeitsverhältnisse einzuschreiten. Stattdessen werden nun neue geschaffen.

Dass man mit 10 Euro brutto pro Stunde bequem und sorgenfrei leben kann, wird nur der behaupten, der selbst deutlich mehr verdient. Und noch eins.

Wenn dermaleinst auf dem Schlossberg die schwarze Null in der Klinik-Bilanz gefeiert wird, werden dann auch die Mitglieder der Servicegesellschaft als Dank zum Bankett geladen?