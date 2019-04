Posaunist Joe Wulf spielt mit seinen „Gentlemen of Swing“ am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der Cafeteria der alten DH.

Der Verein Jazz Heidenheim hat den renommierten Posaunisten Joe Wulf mit seinen „Gentlemen of Swing“ zum Konzert nach Heidenheim am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der Cafeteria der alten DH (Wilhelmstraße 10) eingeladen. Die sieben Herren spielen schon seit 25 Jahren zusammen, haben eine Menge Auszeichnungen bekommen und Schallplatten veröffentlicht.

„Joe Wulf & the Gentlemen of Swing“ zelebrieren auf der Bühne klassischen Jazz und Swing der neuen Generation, ganz in der Tradition weltberühmter Jazzbands wie Louis Armstrongs „All Stars“, Bob Crosbys „Bob Cats“ und „Jack Teagarden & His Band“. Bandleader Joe Wulf hat seine absoluten Favoriten um sich geschart: Jeder einzelne Musiker ist Spezialist an seinem Instrument. Die sieben Gentlemen wollen mit ihrer virtuosen Solistik und ihrem lockeren, swingenden Stil überzeugen.

In der Besetzung mit Trompete, Posaune, Klarinette, Saxophon, Banjo/Gitarre, Bass und Schlagzeug kombinieren die „Gentlemen of Swing“ den Originalsound der frühen Jazz-Zeit mit dem typischen Joe-Wulf-Sound.

1997 wurde Joe Wulf mit dem deutschen Fachmedienpreis als bester Posaunist und Bandleader des Jahres ausgezeichnet. 2011 erhielt er die Auszeichnung „Künstler des Jahres“ in der Sparte Solist. Schon als Jugendlicher gewann er mehrmals den ersten Preis bei „Jugend musiziert“. Er spielte in der Landes-Jugend-Bigband und bei den „Jazz Preachers“ in Köln, bevor er sein Posaunenstudium an der Musikhochschule Köln aufnahm. Bei seinen Konzerten im In- und Ausland spielte er mit internationalen Jazzgrößen.

Karten im Vorverkauf gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.