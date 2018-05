Heidenheim Operngewinnspiel: Maisonne über Manhattan

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

Wolfgang Kolb aus Heidenheim, der Hauptgewinner unseres Operngewinnspiels, genoss gemeinsam mit seiner Gattin Hannelore unvergessliche Tage in New York.

Erst war Geduld gefragt, hernach war es ein einziges Geschenk. Und ein unvergessliches Erlebnis. Also genau das, was sich Hannelore und Wolfgang Kopp aus Heidenheim erwartet hatten.

Ein Erlebnis, das die Kolbs ihrer Freude an den Liveübertragungen aus der Met in New York ins Heidenheimer Kino-Center verdanken. Und dem Umstand, dass sich Wolfgang Kolb in diesem Zusammenhang an unserem Operngewinnspiel beteiligt hatte, dessen Hauptgewinn er im Frühherbst des vergangenen Jahres abgeräumt hatte: eine Reise für zwei Personen nach New York.

Nun also war er dort – und ist inzwischen auch schon wieder hier. Gemeinsam mit seiner Gattin Hannelore hatte Wolfgang Kolb die Reise über den großen Teich und wieder zurück unternommen. Erstmals übrigens. Denn beide waren zuvor noch niemals in New York gewesen.

Tolle Stadtrundfahrt

Heidenheim – München und München – John F. Kennedy Airport hießen die ersten Stationen der großen Fahrt, die am Flughafen im New Yorker Stadtteil Jamaica allerdings zunächst einmal etwas ins Stocken geriet. Sehr geduldig mussten die Kolbs vor der Einreise in der Warteschlange ausharren, ehe die akribische Passkontrolle und das Hinterlassen der Fingerabdrücke absolviert waren.

Draußen vor der Tür hatte aber auch der Chauffeur die Geduld bewahrt, der das Ehepaar Kolb nun in einer komfortablen Stretch-Limousine und in aller durch die rush hour auferlegten Gemütlichkeit nach Manhattan und dort ins Hotel nahe des Times Square fuhr. Das Zimmer im neunten Stock war schnell bezogen, denn der Ruf des pulsierenden Lebens lockte die Kolbs ganz schnell noch einmal auf die Straße, wo sie in die Menschenmenge und die nun langsam über New York hereinbrechende Nacht eintauchten, ehe sie rechtschaffen müde ihren ersten Tag in New York beendeten.

Ganz begeistert äußern sich die Kolbs über den Beginn des zweiten Tages, auf dessen Programm zunächst eine individuelle Stadtrundfahrt stand. Innerhalb von vier Stunden wurden nicht nur einzelne Bauwerke bestaunt, sondern auch historische Hintergründe vermittelt. Und nicht zuletzt waren die vielen Anregungen während der Fahrt dahingehend hilfreich, sich später zielgerichtet selber auf interessante Wege zu machen.

Und das zumeist zu Fuß. Denn zwar ließen sich die Kolbs zwischendurch gern auch mal in der Subway fahren, ansonsten aber war Schusters Rappen an allen durchweg von Sonnenschein begleiteten Tagen das meistbenutzte Fortbewegungsmittel kreuz und quer durch die vielen Ecken und Winkel der Stadt. Einen spektakulären Ausblick auf Manhattan gönnten sich die Heidenheimer Inselerkunder am zweiten Tag ihrer Tour gleich zweimal: zunächst von der Aussichtsplattform des Rockefeller Centers – und wenig später vom 102. Stockwerk des Empire State Buildings, von wo aus New York bei Nacht „gigantisch“ beeindruckte.

Auf die Idee, den Central Park per Fahrrad kennenzulernen, waren die Kolbs bereits im Vorfeld der Reise gekommen. Vor Ort standen die von zu Hause aus reservierten Drahtesel zu Beginn des dritten Aufenthaltstage tatsächlich bereit. Nach dieser Ausfahrt ging es zum Grund Zero, wo das Museum zur Erinnerung an den 11. September des Jahres 2001 trotz des Besucheransturms ein Ort der Stille ist.

Und den Abschluss des Tages zierte der mit Spannung erwartete Besuch in der Metropolitan Opera, wo Giacomo Puccinis „Tosca“ auf dem Spielplan stand und die Sopranistin Jennifer Rowley sehr bald schon die erste Enttäuschung vergessen machte, dass die eigentlich als Titelheldin angekündigte Anna Netrebko ausgerechnet an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen hatte passen müssen.

Am vierten Tag genossen Hannelore und Wolfgang Kolb bei einer rund um die Insel Manhattan führenden Bootsfahrt mit der Circle Line auf dem East River und dem Hudson River eine völlig andere Perspektive auf die Stadt. Sehr beeindruckend gestaltete sich anschließend auch ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge. Und zum Abschied beobachteten die Kolbs noch einmal von der roten Treppe aus das bunte Treiben am Times Square und zogen ihr ganz persönliches Fazit: „New York war traumhaft – und ein wirkliches Geschenk.“

Und wo sie nun schon einmal in Amerika waren, flogen Hannelore und Wolfgang Kolb am nächsten Tag nicht gleich wieder zurück nach Deutschland, sondern zuvor für weitere drei Tage nach Washington. Auch toll übrigens, aber ganz anders.