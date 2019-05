Die „Glücksschmiede“ hatte als erste Inszenierung der Opernfestspiele am Sonntag Premiere. Vier Grundschulklassen zeigten, was mit Pfeif- Zupf- und Klopfgeräuschen alles möglich ist.

Eine Punktlandung hat die „Glücksschmiede“ am vergangenen Sonntag im Opernzelt im Brenzpark hingelegt. Bis wenige Minuten vor Beginn der Premiere hörte man noch Kinderstimmen bei den letzten Proben aus dem Zelt dringen. Pünktlich startete dann aber trotzdem im voll besetzten Opernzelt die erste Aufführung der Opernfestspiele 2019.

Seit März hatten Grundschüler aus Königsbronn und Großkuchen unter Regie von Martin Philipp, der auch schon bei der Oper „Tosca“ und bei Stücken der jungen Oper in Heidenheim aktiv war, an einem Stück zum Thema Glück gearbeitet. Die Kinder sollten unter professioneller Leitung ein Musiktheater entwickeln, in dem sie verarbeiten, was Glück für sie bedeutet. Bis zuletzt wurde an der Inszenierung gefeilt und die Szenen der einzelnen Klassen im Opernzelt zusammengefügt.

Heraus kam eine abstrakte Inszenierung, die bewies, dass Klänge und Geräusche mehr sein können als Lärm. Die Kinder schafften mit Tönen aus selbstgebastelten Instrumenten in jedem Akt eine neue Stimmung im Opernzelt und nahmen das Publikum mit an die Orte und in die Situationen, die ihnen Glück bereitet haben. Die Handlungsschauplätze der „Glücksschmiede“ waren also zum Beispiel der Sportplatz, die Meeresküste aus dem jüngsten Familienurlaub oder auch ein Flugzeug. Das Stück lebte dabei von symbolischen Elementen, wie einem großen gelben Luftballon, der von Kinderhand langsam wie eine untergehende Sonne an einer Schnur eingeholt wurde, bis er verschwand.

Dabei war die Konzentration der Zuschauer gefordert, eine klare Handlung oder Text hatte das Stück nämlich nicht. Die darstellerischen Elemente beschränkten sich auf das Inszenieren der Musikinstrumente, die gleichzeitig auch das Bühnenbild ergaben. So wurden knisternde Fahnen effektvoll geschwungen oder die Kinder stampften im Takt über die Bühne.

Dort befanden sich vier Holzwürfel, gerade so groß, dass in jedem jeweils eine Klasse ganz verschwinden konnte. Von außen waren sie nur mit neonfarbenen Bändern beklebt, die im eingesetzten Schwarzlicht intensiv leuchteten, innen waren sie mit Instrumenten ausgestattet. Die Kisten konnten auf Rädern bewegt werden. Zu Beginn waren alle vier Würfel mit ihrer einen offenen Seite vom Publikum abgewandt. Eine der Kisten wiegte sich bewegt von einem Klassensatz Kinderhände effektvoll zur Musik der Cappella Aquileia, die die Szenen der Kinder überleitete und musikalisch ergänzte.

Dann drehten sich nacheinander alle vier Kisten einzeln einmal um die eigene Achse und wieder zurück. Jede Klasse stellte ihr eigenes Thema in einem Akt dar, bevor sie wieder zwischen ihren vier Holzwänden verschwand und der nächsten Klasse die Bühne überließ. So wurde mit Blasinstrumenten aus Schläuchen und Bechern oder Klopf- und Zupfinstrumenten aus Holz „Der Tag des Glücks“, „Der Baum des Glücks“, „Der Magnet des Glücks“ und „Der Flug des Glücks“ dargestellt. Aus den Würfeln stiegen Nebel, Seifenblasen, Wolken und Luftballons auf. Außerdem wurde ein Klangwürfel kurzerhand zu einem Fluggefährt umgebaut mit Tragflächen und Propeller.

Die Musik der „Cappella Aquileia“ wurde speziell für die einzelnen Szenen, die die Kinder sich erst einige Wochen vor der Premiere ausgedacht hatten, komponiert. Christoph Reiserer versuchte dabei die perfekten Überleitungen zwischen den unterschiedlichen Glücksmomenten der Kinder zu finden. Umgesetzt wurden seine Ideen von Musikern des Opernfestspiel-Orchesters, die auch schon bei den Proben mit den Kindern gearbeitet hatten. Einige der Künstler wechselten während des Stücks samt Instrument die Position auf der Bühne. Sie hatten nicht nur die Verantwortung für ihre musikalischen Einlagen, sondern gaben den Kindern auch akustische Signale für ihre Einsätze.

Auch die Ton- und Licht-AG des Hellenstein-Gymnasiums brachte sich musikalisch und künstlerisch ein. Die Klänge der Instrumente der Kinder, die im Vorfeld aufgenommen wurden, setzten die Gymnasiasten am Computer neu zusammen, modifizierten sie teilweise leicht und schufen so kleine elektronische Musikstücke, die während der Inszenierungen eingespielt wurden. Außerdem kümmerte sich die AG um die stimmungsvolle Beleuchtung der Bühne mit teilweise kreativen Ideen. Auf die Flächen der Holzkisten projizierten sie beispielsweise mit einem Beamer ein Strichmännchen, das von Würfel zu Würfel sprang.

Die Leiterin der Musikwerkstatt der Opernfestspiele, Laura Nerbl, war zufrieden mit der Premiere: „Ich bin froh, dass es geschafft ist. Es hat alles gut geklappt, auch die letzten Proben vor der Aufführung“, resümiert sie die Vorbereitungen für das künstlerische Experiment, nachdem alle Kinder nach einer gelungenen Premiere gehetzt von Stroboskop-Licht und Donnergeräuschen von der Bühne geflüchtet waren. Jedes Glück hat auch einmal ein Ende.

Musik Grundschüler bringen „Glücksschmiede“ auf die Opernbühne Die Musikwerkstatt führt auch Kinder und Jugendliche an die Oper heran. Aus diesen Bemühungen entstand dieses Jahr ein Stück, das Grundschüler mitentwickelt haben.