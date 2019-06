„Pique Dame“ ist dieses Jahr Trumpf bei den Opernfestspielen; in der Spielzeit 2020 werden dann wieder einmal gleich zwei Verdi-Opern im Mittelpunkt des Geschehens stehen.

„Pique Dame“ ist Trumpf dieses Jahr bei den Opernfestspielen. Das weiß man. Doch noch ehe mit der Premiere der „russischen Carmen“, wie Festspieldirektor Marcus Bosch die Opern von Peter Tschaikowsky gern nennt, der russische Sommer in Heidenheim auf Höchsttouren kommen wird, weiß man ab sofort auch, welche Oper im kommenden Jahr im Mittelpunkt des Geschehens stehen wird. Einen alten Bekannten wird dann der Schlossberg wiedersehen: Giuseppe Verdis „Don Carlo“.

Der stand 2001 schon einmal auf dem Programm der Festspiele und spielte in einer Art Irrenhaus am Rande der Galaxis. Stefan Tilchs Inszenierung jedenfalls war heftig umstritten – und in zahlreichen Leserbriefen hielten Besucher mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.

Carlo, Carlos, Karlos, Karlo

Der „Don Carlo“ des Jahres 2001 war außerdem ein „Don Carlos“, denn auch darüber, wie die Oper heißt, kann man ja, wenn man möchte, streiten. Der eigentliche Erfinder des Helden, ein Schwabe namens Schiller, hatte ihn gar Don Karlos genannt. Den Deutschen geht der Mann deshalb vielleicht mit s leichter von den Lippen, obwohl kaum einer mehr vom K weiß. Aber da wir es mit einer italienischen Oper zu tun haben, dürfte Carlo für 2020 die eindeutig richtige Wahl sein. Solange man ihn nicht mit Kater Karlo verwechselt, jenem Disney’schen Bösewicht, der immer Mickey Mouse ärgert. Oder Micky Maus, wie man den Schwarzohrigen auch zu rufen pflegt.

So viel Abschweifung musste wohl sein. Und es gibt ja auch noch gar nicht so viel zu wissen über „Don Carlo“ 2020, da es sich noch um Zukunftsmusik handelt. Wissen tut man allerdings schon, wer der Regisseur und wer der Bühnenbildner sein wird. Und da kehren mit Georg Schmiedleitner und Stefan Brandtmayr die beiden Herren zurück nach Heidenheim, die 2017 mit Richard Wagners „Fliegendem Holländer“ ein ganz starkes Stück abgeliefert hatten. Gespielt werden wird selbstverständlich die um einen ganzen Akt kürzere sogenannte italienische Fassung.

Die „russische Carmen“

Um herauszufinden, welche kleinere Verdi-Oper 2020 auf dem Spielplan steht, muss man kein Hellseher sein und auch nicht einfach mal ins Dunkle schießen, es reicht, bis sechs zählen zu können, denn selbstverständlich wird in der Reihe mit frühen Werken des Meisters aus Le Roncole weiter chronologisch verfahren und wird demnach „I due Foscari“ an der Reihe sein. Aber, wie gesagt, das ist Zukunftsmusik.

Die Gegenwart heißt „Pique Dame“, die Proben laufen auf Hochtouren, und die Premiere am Freitag, 5. Juli, rückt immer näher. Mit „Pique Dame“, der „russischen Carmen“, erfüllt sich Festspieldirektor einen lange gehegten Wunsch. Schon seit Studentenzeiten „geht mir diese Oper mit ihren überwältigenden Chorpartien nicht mehr aus dem Kopf“. Und was die Chorpartien anbelangt, sind in Heidenheim bekanntlich die Choristen aus Brünn zuständig, die internationales Spitzenniveau verkörpern. Da darf man doch einiges erwarten.

Was die Solisten anbelangt, so ist noch von drei Umbesetzungen zu berichten. Den Grafen Tomski, eine Baritonpartie, die eigentlich für den Heidenheimer Hauptdarsteller vom Dienst, Antonio Yang, reserviert war, wird nun Zoltan Nagy singen. Antonio Yang, seit geraumer Zeit als Professor an der Musikhochschule in Seoul in Amt und Würden, hinderten unvorhergesehene Pflichten dort an der geplanten Reise an die Brenz. Der für ihn einspringende Zoltan Nagy ist hierzulande allerdings auch kein Unbekannter, sondern hat schon mal bei der Winteroper im CC als Bartolo in Rossinis „Barbier von Sevilla“ für Aufsehen gesorgt.

Neue Stimmen im Ensemble

Aus gesundheitlichen Gründen nicht als Lisa mit von der Partie sein kann Gabriela Scherer. Stattdessen wird mit Karina Flores eine russische Sopranistin die weibliche Hauptpartie in der Heidenheimer „Pique Dame“ singen, die, wie alle anderen Solisten der Festspiele auch, schon an zahlreichen international renommierten Häusern reüssiert hat.

Schließlich: die Polina, ein Fall für eine Mezzosopranistin. Ursprünglich war für diese Partie mit Katerina Hebelkova ein Heidenheimer Publikumsliebling aus der tschechischen Stadt Jihlava gesetzt. Das hat nun leider nicht geklappt. In die Bresche springt dafür mit Tamara Gura eine Amerikanerin, die einige Heidenheimer unlängst schon bei „Helden am Herd“ kennenlernen konnten.