Am 12. Juni probt das Naturtheater das letzte Mal vor der Premiere von „West Side Story“.

Bereits vor der Premiere am Freitag, 14. Juni, gibt es Gelegenheit, einen ersten Blick auf das Stück des Naturtheaters, die „West Side Story“, zu werfen: Die Generalprobe am Mittwoch, 12. Juni, auf der Bühne ist öffentlich. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse, die um 19.30 Uhr öffnet. Es herrscht freie Platzwahl. Reservierungen sind im Vorfeld nicht möglich.