Ein Kommentar von Michael Brendel zum Umdenken bei Einzelhandelsketten

Mit Plastikmüll übersäte Strände, an Unrat verendete Wale. Solche Bilder erzielen maximale Aufmerksamkeit. Man muss aber nicht das ganz große emotionale Rad drehen, um die Dringlichkeit des Problems zu verdeutlichen. Es genügt schon ein kritischer Blick auf den eigenen Einkauf. Ist der erst einmal verstaut, bleiben jede Menge Reste übrig. Folien, Dosen, Wegwerfschalen.

Die neuesten verfügbaren Zahlen des Umweltbundesamts erschrecken: 220 Kilogramm Verpackungsmüll verursacht jeder Deutsche im Jahr. So kann's fürwahr nicht weitergehen. Glücklicherweise teilen immer mehr Menschen diese Ansicht. Ihre Bereitschaft, am eigenen Verhalten etwas zu ändern, hängt aber maßgeblich davon ab, welches Angebot sie in den Läden vorfinden.

Deshalb ist es gut, dass sich dem Vorbild vieler kleiner Geschäfte folgend auch die über eine immense Marktmacht verfügenden Einzelhandelsketten mehr und mehr in Verzicht üben und Plastik durch andere Materialien ersetzen. Besonders erfreulich, wenn dabei manches über die Vorgaben des seit Anfang des Jahres geltenden Verpackungsgesetzes hinausgeht, das Abfall vermeiden und die Recyclingquoten ausbauen soll. Schön auch, wenn schon vor Inkrafttreten einer neuen EU-Richtlinie im Jahr 2021 viele Einwegprodukte aus Kunststoff aus den Regalen verschwinden.

Ein typisch deutscher Reflex wäre es freilich, von heute auf morgen einen radikalen Schwenk zu verlangen und nur noch Unverpackt-Läden zuzulassen. Eine solche Forderung verkennt die Komplexität der Zusammenhänge und den Einfluss von Lieferverträgen, technischer Machbarkeit und Kundenverhalten. Aber je intensiver an immer mehr Schrauben gedreht wird, umso nachhaltiger sind am Ende die Veränderungen.

Verbrauchermärkte können mit Modifikationen bei ihren Eigenmarken vorangehen, darüber hinaus Druck auf Hersteller ausüben. Der Verbraucher vermag dasselbe zu tun, indem er manche Produkte nicht permanent, sondern nur dann konsumiert, wenn sie ohne lange Transportwege verfügbar sind. Optische Makellosigkeit muss nicht Bedingung für den Kauf eines Apfels sein, ein wiederverwendbarer Einkaufsbeutel hat in fast jeder Manteltasche Platz.

Wenig hilfreich ist es, gleich mit Vorbehalten zu kommen. Möglicherweise hat der Bund für Umwelt und Naturschutz ja recht mit dem relativierenden Hinweis, Papiertüten seien zwar leichter abbaubar als Plastikbeutel, ihre Ökobilanz jedoch schlechter. Wir stehen aber erst am Anfang eines langen Prozess. Und auch das Scheitern gehört zum Fortschritt.