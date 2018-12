Heidenheim Heidenheim 2019: OB Ilg sieht die Weichen richtig gestellt

Heidenheim / Andreas Uitz

Viele Entscheidungen, die der Heidenheimer Gemeinderat in diesem Jahr gefällt hat, wirken auch in die Zukunft. Nach Ansicht Bernhard Ilgs ist die Stadt damit auf einem guten Weg.

Vieles ist in Heidenheim bewegt worden in den zurückliegenden zwölf Monaten, viel wurde gebaut und umgesetzt, vieles angestoßen. Traditionell blickte Oberbürgermeister Bernhard Ilg kurz vor Weihnachten im Rahmen einer Pressekonferenz zurück auf das Erreichte – und er sieht zahlreiche Weichenstellungen, die in diesem Jahr vorgenommen wurden und die noch in die Zukunft wirken werden.

Als „Jahr der kontinuierlichen Weiterentwicklung, in dem an den strategischen Zielen gearbeitet wurde, um sie zu erreichen“, bezeichnet Ilg das Jahr 2018.

Das oberste dieser Ziele sei nach wie vor, in Bildung und Betreuung zu investieren: „Wir haben Kindergärten saniert und neu gebaut, haben Millionen in Schulen investiert und werden auch weiterhin daran festhalten. Denn Bildung ist für die Verwaltung und den Gemeinderat das elementarste Thema überhaupt.“

Ein weiterer Schwerpunkt seien Sporthallen, etwa die Sanierung der Turn- und Festhalle in Schnaitheim (wir berichteten). In die Sportstätten werde in den kommenden Jahren weiter investiert, so der OB.

Kontinuität beim Straßenbau

Wichtig sei ihm auch der Tiefbau, also die Sanierung und Erneuerung der Straßen im Stadtgebiet. „Hier haben wir seit Jahren eine Kontinuität, die dafür sorgt, dass mehr Straßen in die grüne Zone als in die rote kommen, das heißt wir erneuern mehr Straßen als abgeschrieben werden“, erklärte Ilg.

Viele Weichen seien in diesem Jahr gestellt worden, die für die Zukunft relevant seien. Darunter nennt der OB die fortschreitende Digitalisierung, sei es im Hinblick auf E–Government, also die Möglichkeit für die Bürger, Verwaltungsvorgänge auf elektronische Art anzugehen, oder auch die Smart City. „Wenn diese Dinge dazu beitragen könne, die Welt ein bisschen sauberer und nachhaltiger zu machen, dann ist das gut.“

Als bedeutend bezeichnet der OB auch die Entwicklung des WCM-Areals, die durch den Wettbewerb für einen DH-Neubau einen Schritt weiter gekommen sei. Der „Zukunftscampus“ mit Techno-Lab und Digital Hub gehöre weiterhin zu den großen Zielen, die es umzusetzen gilt. Auch der neue Verkehrsentwicklung, der erstellt werden soll, sei zukunftsweisend, werde in ihm doch festgelegt, wie die Verkehre durch die Stadt geführt werden sollen. „Das ist angesichts der Mobilitätswende eine sehr große Herausforderung“, so Ilg.

Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutend ist für den Oberbürgermeister auch, gemeinsam mit Königsbronn und Oberkochen in ein interkommunales Gewerbegebiet zu investieren. „Damit zeigen wir Zeiss als einem der bedeutendsten Unternehmen der Region eine Möglichkeit, den Standort Ostwürttemberg zu stärken“, sagte der OB (siehe Kreis und Region, Seite 15).

Ökologisch bedeutsam sei die Entscheidung, die Kläranlage in Mergelstetten auf eine völlig neues System umzustellen. „Was wir bisher hatten, funktioniert nicht so wie erwartet, also werden wir es mit völlig neuen Techniken versuchen, auch wenn diese sehr viel Geld kosten werden“, sagt Ilg.

Rückkehr zum Sozialen Wohnen

Was die Wohnsituation in Heidenheim betrifft, sprach der OB einerseits die Rückkehr der Stadt in den Sozialen Wohnungsbau durch den Bau einer Unterkunft in Aufhausen an, die kurz vor der Fertigstellung steht, andererseits aber auch die geplante Bebauung des ehemaligen „Klein Zürich“ im Haintal. Diesbezüglich sieht Ilg die Stadt auf einem guten Weg, weil mit einem Architekturbüro ein guter Partner gefunden worden sei, der auch bei der Vermarktung helfen könne: „Der Grundriss, den der Gemeinderat vorgegeben hat, ist dabei kein Evangelium, wir wollen nichts verordnen, haben aber gewisse Vorstellungen.“

Wegweisend nannte der OB die Entscheidung von Stadt und Landkreis, der Agenda 2030 beizutreten. Auf Nachhaltigkeit zu setzen sei heute wichtiger denn je: „Wir haben die 17 Ziele deklariert und unterschrieben, jetzt geht es darum, sie auch zu umzusetzen und zu leben.“

Der Gemeinderat entscheidet

Viele Millionen Euro investiert die Stadt Heidenheim Jahr für Jahr in die Infrastruktur. Die soll stets auf dem laufenden gehalten, bestenfalls verbessert werden – und zwar zum Wohl der Bürger, die hier leben.

Auch wenn OB Bernhard Ilg und die Stadtverwaltung sehr viele Projekte anleiern und auch für die Umsetzung zuständig sind: die Entscheidung, was, wo und für wieviel Geld etwas verändert wird, entscheidet der Gemeinderat.

Dem gehören in Heidenheim 34 Stadträte an. Stärkste Fraktion ist die CDU mit elf Sitzen, gefolgt von der SPD mit acht Sitzen. Die Grünen und die Freien Wähler haben jeweils sechs Sitze. Drei Mitglieder des Gemeinderats sind fraktionslos, zwei gehören der Linken an, einer der DKP.

Der Gemeinderat muss Entscheidungen über Vorhaben mit einfacher Mehrheit fällen. Der Oberbürgermeister als Vorsitzender des Gremiums ist bei Entscheidungen des Gremiums ebenfalls stimmberechtigt.