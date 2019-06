Maddalena Ernst unternahm mit ihrem Vokalensemble in der Christkönig-Kirche in Mergelstetten einen strahlenden Ausflug durch die Epochen

„Ein schönes Leuchten“ wolle sie mit ihrem Vokalensemble den Zuhörern mitgeben, so verabschiedete sich Sopranistin Maddalena Ernst am Sonntagnachmittag in der Christkönig-Kirche in Mergelstetten. Dazu hatte sie ein Programm voller Funkeln und Strahlen zusammengestellt: Mit Sopranistin Sybille Braun, den Altistinnen Inger Johanne Geck und Martina van Schoor, den Tenören Volker Ahl und Roland Schuster sowie Bass Volker Petersen unternahm sie eine Reise durch die Epochen. Von der Renaissance mit John Dowland ging es bis hin zu den 1970er Jahren mit Folkmusik von Kate Rusby.

Mit „O wie ist Dein Rauschen süß“ war das Konzert betitelt, und das Zitat stammt aus Johannes Brahms‘ „Waldesnacht“, die auch bei noch tagheller Konzertstunde ihren andächtigen Zauber entfaltete, so recht geeignet, dem „lauten Weltgewühle“, wie es ebenfalls im Text heißt, zu entfliehen – Alltagsstress ist also keinesfalls ein Phänomen von heute.

„In stiller Nacht“, ebenfalls aus der Feder von Brahms, entfaltete bestechende Klarheit, so makellos wie es von den sieben Sängerinnen und Sängern präsentiert wurde. Zu den Vertretern der Romantik gehörte neben Brahms auch Fanny Hensel, die Schwester Felix Mendelssohn Bartholdys, die mehr heimlich komponierte und erst nach ihrem Tod veröffentlicht wurde, was ihrem Gatten zu verdanken war. Aus ihrem Werk gehörte zum Programm beispielsweise ein sehr sanftes Abendlied, mit dem Maddalena Ernst mit ihrem lupenreinen Sopran zur Klavierbegleitung von Jan Martin Chrost in Strahlkraft der Sonne draußen Konkurrenz machte.

Maddalena Ernst war nicht nur Solistin und Ensemblemitglied sowie Moderatorin mit interessanten Informationen, sie hatte auch die Leitung des Vokalensembles, das nicht nur durch sein Können, sondern auch seine Vielseitigkeit Staunen machte. So gab es neben Romantik und Renaissance, zu der auch da Palestrinas „I vaghi fiori“ voll schlichter Schönheit und Anmut gehörte, mit „Underneath the stars“ den schon erwähnten Ausflug in die Folkmusik, und Gospel und Spirituals gab es obendrein.

Beim afroamerikanischen „Down to the river to pray“ im modernen Arrangement mit seinem enorm ansteigenden Tempo ging das Ensemble auch rhythmisch einwandfrei zur Sache. „I can tell the world“ schließlich brachte den knapp 60 Zuhörern das, wovon im Text die Rede ist: „Joy to the soul“, die Freude für die Seele.

Das kann auch über das gesamte Konzertstündchen gesagt werden, in der der gekonnte Gesang durchweg erfreute. Dafür gab es lang anhaltenden Beifall, der auch gleichzeitig klarmachte, dass es ohne Zugabe nicht ging: , Mit „Sure on this shining night“ von Morten Lauridsen war die kleine Zeitreise damit in der Gegenwart angelangt, und es bleibt zu hoffen, dass das noch namenlose Vokalensemble auch in Zukunft häufiger zu hören sein wird.

Das mit dem Leuchten hat jedenfalls funktioniert, wohl kaum einer der Zuhörer war nicht von der Klangkraft erfasst.