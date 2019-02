Heidenheim Nur die Lottozahlen kennt der Magier nicht

Heidenheim / Marita Kasischke

Mentalmagier Christoph Kuch, Weltmeister seines Fachs, sorgte im Lokschuppen zu Heidenheim dafür, dass die Verblüffung im Publikum keine Sekunde lang nachließ.

Ich weiß“ heißt das Programm, das Christoph Kuch am Mittwochabend im Lokschuppen zeigte. Und „Ich weiß“ war gewissermaßen auch die Dauerantwort des Weltmeisters der Mentalmagie an diesem Abend, als er seine Kunst des Gedankenlesens vor rund 150 Zuschauern präsentierte.

Und was er alles wusste! Allein schon der Einstieg in den Abend hatte das Zeug dazu, noch für einen langen Zeitraum danach zu verblüffen: Ein Zuschauer dachte sich eine Zahl aus und Christoph Kuch gab an, diese zu erraten. Beide schrieben sie – jeweils uneinsehbar für den anderen – auf und präsentierten sie dem Publikum, der Zuschauer seine „72“ und Christoph Kuch ein ganzes Sammelsurium an Zahlen – ohne die 72.

Nur scheinbar misslungen

Schon der erste Trick misslungen? Mitnichten. Kuchs Sammelsurium war ganz und gar nicht zufällig: Die Quersummen horizontal, vertikal und diagonal, die Summe der Eckzahlen und die Summen der einzelnen Quadrate – alles ergab letztlich 72. Mit diesem Trick hätte Kuch den Abend schon beenden oder für den weiteren Verlauf des Abends nur noch Mist machen können, das Publikum war ohnehin mit der Frage „Wie macht er das?“ vollauf beschäftigt.

Kuch machte aber auch weiterhin alles andere als Mist, sondern sorgte dafür, dass die Verblüffung fast schon mit Händen zu greifen war. Die geometrische Form mit der Zahl in der Mitte, die er zeichnen ließ – erraten. Der Hütchentrick – erraten, und das auch noch so, dass man um die Unversehrtheit seiner Hand fürchten musste, die da mit voller Wucht auf das Hütchen schlug. Darunter sollte sich nämlich ein veritabler Zimmermannsnagel befinden. Die Spielkarten – erraten und dabei noch auf schier unglaubliche Weise für ein Kartenspiel gesorgt, bei dem derjenige mit den aussichtslosesten Karten die meisten Stiche macht.

Kuch ließ Berührungen spüren, wo keine waren, und führte auch damit die Zuschauer zu den Grenzen ihres Verstands. Kuch schaffte es sogar, die Gedankenübertragung zu vermitteln: Für große Spannung sorgten die beiden Zuschauer auf der Bühne, deren Denken Kuch offenbar miteinander verband. Die PIN-Nummer jedenfalls, die der eine im Kopf hatte, konnte vom anderen erraten werden, und das auch noch so, ohne dass das Publikum die wertvolle Nummer auch mitbekam.

Alles außer Lottozahlen

Christoph Kuchs Präsentation ließ nicht nur im hohen Maße staunen, durch seine heitere Moderation schaffte er es auch, die Spannung immer wieder aufzulockern. Die Verhörer in Liedtexten beispielsweise, von „Anneliese Braun“ in „California Dreaming“ bis hin zu „Zahnweh“ in „Zombie“, man kennt sie, und doch verfehlten sie auch dieses Mal ihre Wirkung nicht: Tatsächlich glaubte man, den falschen Text zu hören, den Kuch da auf seinen Schildern zeigte. Das Sehen legt sich eben über das Hören.

Wenn das auch noch für jedermann einsichtig war, so blieben doch die vielen anderen Tricks ein großes Rätsel. Und das genau machte den Reiz des Abends aus, der dank der Mentalmagie par excellence zu einer großen Show des Unglaublichen und Unerklärlichen wurde. Nur eines blieb Christoph Kuch dem Publikum schuldig: Die Lottozahlen der nächsten Ziehung. Die, das gab Christoph Kuch unumwunden zu, weiß er nämlich nicht.