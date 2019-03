Heidenheim Nur die Drogendealer?

Heidenheim / hz

Leserbrief zur geplanten Schülerdemo „Fridays for Future“ und der Rodung von Wald am Rinderberg.

Drei Überschriften zur Lage: Oben: „Schüler demonstrieren fürs Klima“, unten: „Auf dem Rinderberg werden zehn Hektar Wald gerodet“. Hilflose Utopie und Realität. Gazeley, ein Immobilienkonzern, darf bei Nattheim „Wald umwandeln“, wie es behördendeutsch elegant heißt. Der Heidenheimer Gemeinderat hat den Verkauf der 13,4 Hektar durchgewunken. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung war erforderlich, „die Umweltverträglichkeit wurde festgestellt“, wer hat daran gezweifelt. Ihre Worte sollen ihnen im Hals stecken bleiben. Drogendealer haben ein – Überschrift Mitte – „Taktisches Verhältnis zur Wahrheit“? Nur die? Wer immer wirtschaftliche oder politische Interessen hat, definiert die Wahrheit doch so lange um, bis sie dazu passt. Was wirklich zählt, sind die Fakten, die geschaffen werden, von Umwelt reden schadet ja nichts. Also lasst die Schüler ruhig mal bisschen demonstrieren, gell?

Alfred Hoffmann, Heidenheim