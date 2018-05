Heidenheim Nicht alle Arbeiten sind begehrt

Heidenheim / Michael Brendel

Es kann vorkommen, dass kein einziges Unternehmen ein Angebot abgibt – aus mehreren Gründen.

Für den Ganztagesbereich an der Hirscheckschule in Schnaitheim müssen Elektroarbeiten erledigt werden. Deshalb erfolgte eine öffentliche Ausschreibung, woraufhin vier Firmen die Unterlagen auf elektronischem Weg abriefen. Anschließend ging im Rathaus aber kein einziges Angebot ein. Die Ausschreibung wurde daraufhin aufgehoben, und es folgte ein freihändiges Vergabeverfahren. Von 23 angesprochenen Firmen bewarben sich vier mit einem Angebot um den Zuschlag. Den bekam per Gemeinderatsbeschluss schließlich die Firma Heldele aus Aalen, die mit 188 000 Euro sieben Prozent über der Kostenschätzung der Verwaltung (175 600 Euro) lag.

Weshalb dieser Verlauf, der offenbar gar nicht mehr so außergewöhnlich ist? Eine Erklärung mag sein, dass in verschiedenen Branchen im Bausektor die Auftragsbücher derzeit so voll sind, dass mancher Auftrag schlichtweg nicht mehr lockt. Ein anderes Argument führt Heinz Schmauder (CDU) an: „Viele geben nicht mehr ab, weil die Vorbestimmungen so ungeheuer umfangreich geworden sind, dass man dafür einen Rechtsanwalt braucht“.

Vorschlag: Bearbeitungsgebühr?

Nach Einschätzung von Ulrich Grath (Freie Wähler) liegt's in erster Linie an einer Mischung aus zu großem Aufwand und zu geringer Erfolgsaussicht. Sein Vorschlag: Wie bei der Sanierung des Klinikums den Bewerbern eine Bearbeitungsgebühr zusichern, selbst wenn sie den Auftrag am Ende nicht erhalten. Das Resultat seien nennenswert mehr Angebote bei gleichzeitig geringeren Preisen.

Für Oberbürgermeister Bernhard Ilg ist ein solches Vorgehen in Ordnung, wenn es sich um komplexe Vergaben handelt, die einen außergewöhnlich hohen Aufwand für die Erstellung des Angebots mit sich bringen. Bei vergleichsweise geringen Summen wie im vorliegenden Fall stelle sich hingegen die Frage, ob ein solcher Anreiz angemessen sei.

Dass es auch anders geht, zeigt der Auftrag für die Deckenarbeiten in der Schnaitheimer Turn- und Festhalle. Hier besorgten sich fünf Handwerker die Unterlagen für die mit exakt 110 000 Euro veranschlagten Arbeiten. Zwei formulierten ein Angebot, und am Ende sicherte sich die Firma Giese Trockenbau aus Coswig für eine Summe von 122 000 Euro (plus elf Prozent) den Auftrag.

Laut Stefan Bubeck, dem Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau bei der Stadtverwaltung, läuft die im Januar begonnene Innensanierung der Halle – auf der Außenseite wurde sie bereits im vergangenen Jahr auf Vordermann gebracht – nach Plan. Sowohl terminlich als auch in Bezug auf die Finanzen werde der gesteckte Rahmen voraussichtlich eingehalten.