Bei einer ersten Infoveranstaltung über die geplanten neuen Wohnformen an der Giengener Straße zeigten die Besucher reges Interesse.

Als „ambitioniertes Projekt“ bezeichnete Oberbürgermeister Bernhard Ilg am Montagabend bei einer Infoveranstaltung im Rathaus die geplante Neubebauung des ehemaligen „Klein-Zürich“ an der Giengener Straße. Dass die Planer und die Stadtverwaltung hier Neuland betreten wollen, wurde im Laufe des Abends immer wieder deutlich.

„Es geht um neue Formen des Lebens, des Bauens und des Wohnens“, erklärte der Tübinger Architekt Thomas Gauggel, der gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Gütschow von der Stadt damit beauftragt ist, das Gelände zu vermarkten und die Menschen von dem bisher in Heidenheim nicht dagewesenen Konzept zu überzeugen.

Kleinteilig und unterschiedlich

Auf einer Fläche von insgesamt fünf Hektar beidseitig der Giengener Straße soll das neue urbane Viertel entstehen, das sich durch Kleinteiligkeit und ganz unterschiedliche Wohnformen auszeichnet.

Haintal: Neue Ideen für neues Wohnen Mieten, wohnen, kaufen: Auf dem Gelände des ehemaligen Klein Zürich im Haintal soll ein neues Stadtviertel entstehen. Um hier möglichst vielfältige Bauformen umzusetzen, beschreitet die Stadt ganz neue Wege

Der Gedanke dahinter ist, dass Menschen hier nicht nur wohnen, sondern sich auch Gemeinschaften bilden, indem sich die Bewohner mit ihrem Viertel identifizieren. Ziel ist, dass nicht einige wenige Bauträger bauen, sondern Privatleute, Baugemeinschaften und beispielsweise soziale Einrichtungen gleichermaßen zum Zuge kommen. Vorherrschen soll, das machte Gauggel deutlich, der Geschosswohnungsbau, gleich welcher Art.

Anhand zahlreicher Beispiele, vornehmlich aus Tübingen und Freiburg, machte Gütschow deutlich, wie diese neuen Bau- und Wohnformen ganz neuartige Viertel entstehen lassen können – mit privaten halböffentlichen Hinterhöfen, Straßen und Plätzen, auf denen sich Leben abspielt.

Wichtig im Konzept sind auch kleine Geschäfte und Cafés, die das Leben im Quartier bereichern sollen. Das interessierte Publikum erfuhr, dass beim Wettbewerb um Bauplätze jeder, der kreative Ideen einbringt, eine Chance hat, zum Zuge zu kommen. Auf diese Weise soll eine möglichst belebte und unterschiedliche Bebauung entstehen. Natürlich wären auch hier Bauträger mit eingebunden, die sich jedoch ebenso mit kreativen Ideen bewerben. Ihnen würde es auch zukommen, für Tiefgaragen und Höfe zu sorgen.

Neuartiges Vorgehen

„Es ist hier nicht wichtig, dass wir einen Bauträger haben, der uns etwas vorsetzt“, betonte OB Ilg, „sondern dass sie uns interessante Projekte vorschlagen.“ Ein derartiges Vorgehen bei einer Neubebauung gebe es in ganz Ostwürttemberg noch nicht. „In den vergangenen fünf Jahren sind 700 Wohneinheiten auf sehr konventionelle Art entstanden, jetzt sollten wir fünf Jahre lang mal was anderes ausprobieren“, sagte Ilg. Er betonte aber auch, dass das Interesse an den neuen Wohn- und Bauformen wachsen müsse. „Wir müssen über Wochen und Monate daran arbeiten und wir wollen uns Zeit lassen“, so der OB.

Aktuell sehe der Zeitplan vor, dass sich interessierte Bauherren in diesem Jahr Gedanken darüber machen sollen, welche Ideen sie für das Areal haben. „Es braucht keine fertigen Pläne und Entwürfe, was zählt, ist der kreative Gedanke“, erläuterte Andrea Nußbaum, Leiterin des städtischen Fachbereichs Stadtplanung. 2019 will auch die Verwaltung für weitere Planungen nutzen.

Zu Beginn des kommenden Jahres, erläuterte Ilg, wolle man dann in den Wettbewerb eintreten und festlegen, welche Bauherren mit welchem Projekt zum Zuge kommen. Vonseiten der Zuhörer war zur geplanten Neubebauung viel Zustimmung zu vernehmen. Wolfgang Sanwald, Vorsitzender der Heidenheimer Architektenkammer, begrüßte die Planungen, im Haintal etwas völlig Neues zu schaffen, und sagte vonseiten der Architekten volle Unterstützung zu.

Keine festen Grundstücke vorab

Im neuen Baugebiet im Haintal sollen die Grundstücke nicht vorab festgelegt werden. Vielmehr will die Verwaltung auf die individuellen Bedürfnisse der Bauherren eingehen. Erst wenn das Gesamt-Ensemble aus Vorschlägen vorliegt, werden die Bauplätze verteilt.

Anhand der Vorschläge soll eine Jury und dann der Gemeinderat festlegen, welche Bauherren zum Zuge kommen. Dieses Verfahren ist für Heidenheim völlig neu.