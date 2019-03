Der ehemalige Kindergarten St. Leonhard bei der Heidenheimer Bergschule soll zum Schülerhort umgebaut werden.

Vier Jahre sind inzwischen vergangen, seit der neue Kindergarten St. Josef auf dem Ploucquet-Areal eröffnet hat. In diesen wurde damals auch der Kindergarten St. Leonhard integriert, der bis dahin über Jahrzehnte hinweg in der Leonhardstraße untergebracht war.

Seit dem Umzug des Kindergartens stehen die Räume in der Leonhardstraße leer. Doch das soll sich jetzt ändern. Denn der Technik- und Umweltausschuss des Gemeinderats hat der Verwaltung grünes Licht gegeben für die Sanierung und den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes.

Das wurde dem Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau, Stefan Bubeck, zufolge im Jahr 1905 erbaut und diente als sogenannte Kinderschule. Über mehr als 110 Jahre hinweg wurde der Bau durchgehend für die Kinderbetreuung genutzt - und das wird auch weiterhin so bleiben.

Bergschule wird entlastet

Die Planungen sehen vor, dass die im Obergeschoss liegende leer stehende Wohnung ebenso wie das früher als Kindergarten genutzte Erdgeschoss zum Schülerhort umgebaut werden. Hier sollen bis zu 75 Kinder betreut werden können, die bisher nach Schulende teils in der Bergschule, teils in einem Raum der benachtbarten Kinderarche betreut werden. Das soll der Bergschule eine Entlastung der beengten Raumsituation bringen.

Gebäude ist denkmalgeschützt

Da das Gebäude denkmalgeschützt ist und in der Vergangenheit nur wenig investiert wurde, wird der Umbau Bubeck zufolge recht aufwendig. So ist vorgesehen, die Grundrisse in beiden Stockwerken für die neue Nutzung zu verändern und das gesamte Haus zu sanieren. Ein Schwerpunkt liegt beim Umbau der WC-Anlagen und beim Bau eines Aufenthalts- und Essbereichs in der Loggia, die baulich erschlossen werden soll.

Im Erdgeschoss sollen Gruppenräume entstehen, im Obergeschoss weitere Betreuungsräume, in erster Linie für die Hausaufgabenbetreuung. Außerdem sollen hier Räume fürs Personal eingerichtet werden. In allen Bereichen müssen die Elektrik, die Bodenbeläge, die Wandoberfläche und Decken mit Akustikmaßnahmen erneuert werden. Außerdem erhält das Gebäude neue Fenster und auch die Fassade und die Außenanlage werden aufgehübscht. Zudem ist der Einbau einer Fluchttreppe zum Obergeschoss notwendig.

1,3 Millionen Euro Baukosten

Die anstehenden Arbeiten sind Bubeck zufolge mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Insgesamt werden sie sich auf rund 1,3 Millionen Euro belaufen. Noch im Frühjahr will die Stadtverwaltung die Arbeiten ausschreiben, mit einem Baubeginn wird zum Herbst gerechnet. In Betrieb gehen soll der neue Kinderhort dann zum Beginn des Schuljahres 2020/21.

Ist der Hort dann in den neuen alten Bau umgezogen, wird in der von der katholischen Kirche betriebenen Kinderarche Raum frei, um hier eine weitere Kita-Gruppe anzusiedeln. Der Hort soll voraussichtlich vom HSB, Kinder in Bewegung, betrieben werden.

Folgekosten dargestellt

Gemäß der Forderung, dass im neuen Haushaltswesen Doppik auch die Folgekosten von Investionen ausgewiesen werden müssen, informierte Bubeck die Ausschussmitglieder darüber, dass sich der Unterhalt des Gebäudes auf jährlich rund 4100 Euro belaufen wird. Hinzu kommen Betriebskosten für Versicherung, Wasser, Strom und dergleichen in Höhe von jährlich rund 6000 Euro. Außerdem erhält der HSB für die Betreuung der Kinder im laufenden Betrieb rund 220 000 Euro jährlich. Vonseiten der Ausschussmitglieder wurde die städtische Planung begrüßt und der Beschluss für den Umbau einstimmig gefasst.