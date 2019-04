Bei der Heidenheimer Feuerwehr gibt es personelle Veränderungen.

Nicht nur Kommandant Rainer Spahr wird zum Jahresende sein Ehrenamt als Kreisbrandmeister niederlegen. Auch seine bisherigen Stellvertreter, die beiden Stadtbrandmeister Karl-Heinz Wenzel und Andreas Launer, räumen ihre Posten.

Die Aufgabe des Kreisbrandmeisters übernimmt ein hauptamtlicher Feuerwehrmann, der vom Landratsamt angestellt wird; ein Kandidat steht noch nicht sicher fest. Rainer Spahr bleibt weiterhin Stadtbrandmeister. Die Hauptversammlung wählte am vergangenen Freitag nahezu einstimmig Steffen Hiller zum stellvertretenden Stadtbrandmeister. Als zweiter Stellvertreter wurde Alexander Zeeb ins Amt gehoben.

Auf dem Programm standen außerdem zahlreiche Ehrungen. So wurden die beiden Feuerwehrmänner Karlheinz Junginger und Reiner Wiedenmann, die viele Jahre in der Feuerwehrleitstelle hauptamtlich tätig waren, nach 44 Jahren im Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Konrad Schmid ist seit 27 Jahren mit dabei. Weil er am Freitag 86 Jahre alt geworden ist, sangen ihm seine Kameraden ein Ständchen.

Seit 15 Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr sind Mirco Adam, Siegfried Falten, Daniel Katzer, Tobias-Lukas Rupp, Michael Stutzmüller, Thomas Hafner, Ulrich Jügler, Baris Günaydin und Erik Heyer. Für 25 Jahre Dienstzeit wurden Mladen Gotic, Oliver Saß, Reiner Hieber, Michael Vetter und Angelo Stocher geehrt. Auf 40 Jahre bei der Feuerwehr zurückblicken können Frank Ratter und Karlheinz Wenzel.

Sascha Jäger und Benjamin Langer wurden von Verbandsseite mit Ehrennadeln ausgezeichnet. Ehrennadeln in Silber erhielten Siegfried Falten und Felix Hollstein. Ehrenkreuze wurden Andreas Fähnle, Michael Dambacher, Detlef Heers, Andreas Lieb und Andreas Launer überreicht. Karlheinz Wenzel bekam eine Ehrenmedaille. Das Ehrenkreuz in Silber erhielt Andreas Launer, das Ehrenkreuz in Bronze Andreas Lieb. Karlheinz Wenzel erhielt eine Ehrenmedaille in Silber. Siegfried Falten und Felix Hollstein freuten sich über die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Silber, Sascha Jäger und Benjamin Langer wurden mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. Ein Ehrenkreuz in Gold erhielt Detlef Heers. Michael Dambacher wurde ein Ehrenkreuz in Silber überreicht.