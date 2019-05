In der Mergelstetter Kläranlage wird ein neuer Faulturm gebaut. Die Kosten: 5,6 Millionen Euro.

Die Erneuerung der Kläranlage Mergelstetten läuft auf Hochtouren. Da die beiden Faultürme (links, überdacht) und die beiden Nacheindicker (offen) in die Jahre gekommen sind, müssen sie neu gebaut werden. Im Bau befindet sich derzeit der erste der beiden neuen Faultürme.

Aktuell wird er armiert, geschalt und betoniert. Der Rohrkanal als Anschluss an die bestehende Anlage wird gerade ausgehoben. Erst wenn die gesamte neue Anlage fertig ist, kann sie in Betrieb genommen werden. Dann wird die alte Anlage abgerissen. Die Stadt geht von Kosten in Höhe von insgesamt rund 5,6 Millionen Euro aus. Die neue Faulanlage ist nur ein Teil der umfassenden Sanierung der Mergelstetter Kläranlage.