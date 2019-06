Ab Sonntag fährt ein neuer Betreiber auf der Brenzbahn. Wie sehen die Fahrzeuge aus? Gibt es mehr Verbindungen. Gelten die Fahrkarten?

Das Wichtigste vorneweg: Dass die Deutsche Bahn ab Sonntag nicht mehr alleinige Herrin auf der Brenzbahn ist, gleicht einer Zeitenwende. Ab Pfingstsonntag, 9. Juni, übernimmt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) den regionalen Zugbetrieb von Ulm über Heidenheim nach Aalen. Die DB Regio ist bis 2026 für den schnellen IRE zuständig. Was bedeutet das für den Bahnkunden? „Es geht darum, dass der Fahrgast nicht merkt, dass sich etwas ändert“, sagt ein Bahnsprecher.

Podcast Unterm Dach (13): Wird die Brenzbahn jetzt besser? Ist der Ärger mit der Brenzbahn bald vorbei? Die HZ-Redakteure Karin Fuchs und Mathias Ostertag gehen in der neuen Folge von „Unterm Dach“ der Frage nach, ob mit dem neuen Betreiber auf der Brenzbahn alles besser wird.

Die Tickets: Sie sind unabhängig vom Betreiber gültig, heißt es vonseiten der SWEG. Innerhalb der Verbünde würden alle gültigen Tarife von HTV, Ostalbmobil, DING anerkannt. Gekauft werden können die Tickets weiterhin am Automaten, über das Online-Portal oder am Schalter.

Die Mitarbeiter: Die SWEG beschäftigt im Netz 12 „Ulmer Stern“ (Brenzbahn und Donautalbahn) insgesamt 41 Lokführer und Zugbegleiter). Alle Stellen hätten besetzt werden können. Wie viele Bahnmitarbeiter sind vom Streckenverlust betroffen? Eine isolierte Angabe für die Brenzbahn sei nicht möglich, so ein Bahnsprecher. Was passiert mit den überzähligen Mitarbeitern? Diese erhielten alle Perspektiven aufgezeigt und kämen auf anderen Strecken zum Einsatz, so der Bahnsprecher mit Hinweis auf die „angespannte Personalsituation“.

Die Fahrzeuge: Die SWEG setzt zehn Dieseltriebwagen des Typs Lint 54 des Herstellers Alstom ein, die eigens für den neuen Einsatz bestellt wurden. Stationiert sind sie in Heidenheim. Ein Fahrzeug kostet nach Angaben von SWEG 4,5 Millionen Euro. Ein Reservefahrzeug ist laut SWEG in Ulm stationiert. Die DB Regio hat für den IRE nach eigenen Angaben Fahrzeuge der Baureihe VT 612 im Einsatz.