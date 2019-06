Der Neubau des Kindergartens auf dem WCM-Gelände verändert auch die Wege und Sichtachsen in der Parkanlage.

Wer den Kirchengarten im Brenzpark seit der Landesgartenschau im Jahr 2006 kennt, wird überrascht sein, welche neuen Ein- und Ausblicke jetzt in der östlichen Ecke des Parks möglich sind. Wer den Kirchengarten bisher noch nicht kannte, hat jetzt eher die Chance, ihn zu entdecken: Die Bäume zum Brenzufer hin sind stark ausgelichtet, das rote Kreuz ist jetzt auch von Weitem sichtbar. Notwendig geworden sind die Veränderungen, weil die Stadt auf dem WCM-Gelände einen Kindergarten baut. Das Gebäude steht direkt auf der Grenze des Brenzparks, der Garten für die Kinder wird in den Park hineingebaut und grenzt an den Kirchengarten. „Der Kindergarten stört uns überhaupt nicht“, sagt Christa Miola vom Kirchengarten-Team. „Schwierig ist im Moment nur die Bausituation“, meint sie.

Neuer Fußweg am Parkrand

Jedoch hat sich auch da schon eine Menge getan: Das Gebäude ist von außen schon fertiggestellt und zeigt eine sehr natürlich wirkende Holzfassade. Ein neuer öffentlicher Weg, der nach dem Forscher Gottfried Wilhelm Leibniz benannt wird, führt künftig vom Parkplatz auf dem Festplatz zum WCM-Gelände und ist bereits geteert. Der neue Zaun für den Brenzpark, der dann entlang des neuen Fußwegs verlaufen wird, ist noch nicht gesetzt. „Das machen wir ganz zum Schluss, denn der Zaun würde sonst die Bauarbeiten behindern“, sagt Gerhard Horlacher, Fachbereichsleiter Bauen bei der Stadtverwaltung. Aber der Kirchengarten hat wieder ein Sonnensegel, sodass die 75 Stühle für die Veranstaltungen geschützt sind. „Ich finde, der Kirchengarten hat gewonnen“, meint Gerhard Horlacher. Er habe eine Einfassung und neue Raumkanten bekommen. „Wir haben jetzt mehr Luft“, formuliert es Christa Miola.

Neuer Besinnungsweg geplant

Das Kirchengarten-Team, das aus Mitgliedern verschiedener Konfessionen besteht, arbeitet in der jetzigen Form seit zehn Jahren zusammen. In der Freiluftsaison zwischen Mitte Mai und Mitte September organisiert das Team jeden Sonntag um 17 Uhr eine Veranstaltung. „Während der Gartenschau gab es täglich eine Andacht im Kirchengarten“, erinnert sich Rosemarie Klaiber. Danach war erstmal Pause, bis das Team 2009 die Arbeit wieder aufnahm. Zwischen 50 und 80 Besucher finden sich nun jeden Sonntag wieder an dieser Stelle im Park ein.

In Planung war schon vor dem Bau des Kindergartens ein Besinnungsweg rund um den neben dem Kirchengarten gelegenen Eisweiher. Das Konzept dafür muss nun dem neuen Gelände angepasst werden. Neun Stelen sind geplant, die die Besucher dann mit Texten zur Besinnung anleiten. „Wir hoffen, dass der Besinnungsweg zur Eröffnung der Saison 2020 fertig ist“, sagt Christa Miola.

Schon früher, nämlich nach den Sommerferien, geht der neue Kindergarten in Betrieb. Bis dahin muss der Außenbereich für die Kinder noch Spielgeräte bekommen, dann werden entlang des Uferwegs auch neue Bäume gepflanzt. Der bunt bemalte Bauwagen indes ist nicht für die Kinder gedacht, sondern beherbergt Kissen, Liederbücher und anderes Material für die Veranstaltungen im Kirchengarten.

