An der Maria-von-Linden-Schule wird ab dem kommenden Schuljahr eine praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher angeboten.

Eine passende Ergänzung zum schon bestehenden Schulprofil der Maria-von-Linden-Schule soll die neue dreijährige Ausbildungsmöglichkeit für staatlich anerkannte Erzieher laut der stellvertretenden Schulleiterin Mireille Schöne sein. Anders als die klassische Ausbildung zum Erzieher bietet die sogenannte „PiA“ (praxisintegrierte Ausbildung) einen Ausbildungsvertrag mit dem Träger der praktischen Ausbildung und wird somit vergütet.

Neben den praktischen Tätigkeiten in einer Einrichtung wird die Ausbildung parallel durch Theorie-Unterricht an der Maria-von-Linden-Schule ergänzt. Bei dieser sogenannten dualisierten Form der Ausbildung liegt die Verantwortung bei der Schule und nicht beim Betrieb. „Dieses Konzept besteht an der Maria-von-Linden-Schule bereits seit 25 Jahren für die Ausbildung zum Altenpfleger und ist somit für uns nichts Neues“, erklärt Schöne.

Im Kreis Heidenheim ist diese Art der Erzieherausbildung momentan nur an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Herbrech­tingen möglich. Durch das neue Angebot in Heidenheim gebe es nun auch eine konfessionell ungebundene und schulgeldfreie Möglichkeit, Erzieher zu werden.

Gegen den Fachkräftemangel

Alexandra Fuchs als Ansprechpartnerin des neuen Ausbildungszweigs betont die Notwendigkeit des zusätzlichen Angebots: „Aufgrund des enormen Fachkräftemangels in der Erzieherbranche und generell in sozialen Berufen muss man den Auszubildenden Gehalt zahlen“, so Fuchs.

Das sei allerdings gar nicht so einfach, da die bezahlten Stellen von städtischen oder kirchlichen Einrichtungen erst einmal geschaffen werden müssten, denn die klassische vierjährige Ausbildung ohne Vergütung sei für die Einrichtungen natürlich günstiger.

Familie als Qualifikation

Die Zulassungsvoraussetzungen für die Ausbildung sind vielfältig. Die mittlere Reife ist Grundvoraussetzung, immer in Kombination mit Berufserfahrung, einer Ausbildung oder einem höheren Bildungsabschluss mit Praktikum. Alexandra Fuchs hebt außerdem die Besonderheit hervor, dass „auch das dreijährige Führen eines Familienhaushaltes mit mindestens einem Kind als Zulassung für die Ausbildung anerkannt wird“. Somit ist die „PiA“ laut Fuchs auch für Quereinsteiger geeignet. Ein weiterer Vorteil sei, dass durch Zusatzunterricht in Mathematik und Englisch während der Ausbildung auch die fachgebundene Hochschulreife erworben werden könne.

Durch die Kooperation der Schule mit einem Betrieb gelten allerdings nicht die klassischen Schulferien, sondern der gesetzliche Anspruch auf Urlaub, der jedoch nur in den Ferien genommen werden darf.

Infos zur Ausbildung

Für Fragen bezüglich des Aufbaus und der Zulassungsvoraussetzungen zur praxisintegrierten Erzieherausbildung findet am 11. April um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Maria-von-Linden-Schule statt.