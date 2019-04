Im Alter selbstbestimmt leben – das will die „Wohnen Plus“-Residenz an der Stadtwaage bieten. Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen.

Wenn derzeit vermehrt rüstige Rentner auf Rollatoren in der Heidenheimer Innenstadt unterwegs sind, dann hat das einen guten Grund. Seit Anfang März steht nördlich des Ploucquet-Areals An der Stadtwaage eine sogenannte „Wohnen Plus“-Residenz. In dem von der Evangelischen Heimstiftung betriebenen Komplex sollen ältere pflegebedürftige Menschen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu leben.

43 betreute Ein- und Zweizimmerwohnungen sowie eine Pflege-WG mit Platz für bis zu zwölf Bewohner finden sich in dem Gebäude. Zusätzlich sind an der Stadtwaage eine Tagespflege und ein Mobiler Dienst untergebracht. Der Pflegedienst versorgt die Bewohner, betreut werden sie jedoch rund um die Uhr von einem Team aus Alltagsbegleitern.

„Das Konzept unterscheidet sich von einem klassischen Pflegeheim“, erklärt Hausdirektorin Karina Winterlik. Insbesondere in der WG sei durch eine kleine Bewohnergruppe und die räumliche Nähe zwischen Mietern und Pflegepersonal eine individuellere Betreuung möglich.

Bewohner ziehen peu à peu ein

Noch steht die Pflege-WG leer, die ersten Senioren stehen aber bereits in den Startlöchern. In den Pflegewohnungen leben mittlerweile sechs ältere Menschen. Dort haben sie unter anderem Zugang zu der sogenannten „Aladien“-Technologie – kurz für „Alltagsunterstützende Assistenzsysteme und Dienstleistungen“. Dazu gehören unter anderem Bewegungssensoren, die den Tagesablauf der Mieter lernen und bei längerer Inaktivität den Hausnotruf auslösen. „Das ist Technik, die sich mit dem Menschen dahinter verknüpft“, findet Winterlik.

Darüber hinaus besteht beim Konzept „Wohnen Plus“ die Möglichkeit, individuelle Leistungen zu- und auch wieder abzubuchen. In der Praxis sieht das so aus: Vor Einzug in die Residenz werde geprüft, welche Unterstützung ein Bewohner benötige, beispielsweise zwei bis drei Mal pro Woche Hilfestellung beim Duschen. Sollte der Bewohner dann jedoch feststellen, dass einmal Helfen pro Woche ausreiche, so könne er die Leistung ganz einfach abbestellen. „Das kann man von einem Tag auf den anderen ändern“, erklärt Winterlik. Voraussetzung für einen Platz in dem Komplex sei mindestens der Pflegegrad zwei.

Keine leichtfertige Entscheidung

Nicht immer fällt es den Senioren leicht, sich auf betreutes Wohnen einzulassen: „Es ist schwer, diesen Schritt zu gehen“, weiß Kristina Klein, Leiterin der Mobilen Dienste. Sein Zuhause mit all den damit verbundenen Erinnerungen zurückzulassen, das sei für viele ältere Menschen die größte Herausforderung. Dennoch habe sich in vielen Fällen gezeigt, dass die neue Wohnsituation auch eine Verbesserung der Lebensqualität mit sich bringe.

Eine Bewohnerin sei beispielsweise von dem Pflegeheim Hansegisreute in die Stadtwaage gezogen. Anfangs habe dort die Hausleitung befürchtet, dass die Frau sich im Stadtgebiet verlaufe – das Gegenteil war der Fall: „Viele Menschen können noch alles machen, sind aber zu Hause zu unsicher, das auch zu tun“, erklärt die Leiterin der Tagespflege, Bettina Ostermayer. „Hier geht es vor allem darum, wieder am Leben teilzunehmen.“ Die Bewohnerin unternehme nun wieder tägliche Ausflüge in die Innenstadt.

Fünf weitere Einrichtungen geplant

Neben dem Standort Heidenheim gibt es das „Wohnen Plus“-Konzept noch in Bad Wildbad im Schwarzwald. Die Evangelische Heimstiftung hat Vertrauen in das Pilotprojekt: Derzeit seien fünf weitere Einrichtungen dieser Art konkret geplant.