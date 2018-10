Heidenheim Neue Musik in der Heidenheimer Musikschule

Neue Musik in der Heidenheimer Musikschule

Heidenheim / Hans-Peter Leitenberger

Das Ensemble „Audite Nova“ unter der Leitung von Maddalena Ernst bot in der Heidenheimer Musikschule ein besonderes Konzerterlebnis – mit allen Facetten der Neuen Musik.

Hocherfreut zeigte sich Werner Glatzle vom Heidenheimer Förderverein für Neue Musik am Samstagabend im Saal der Musikschule über den wohl unerwartet starken Besuch eines exquisiten Konzerts. Dass Neue Musik durchaus ein genussvolles Erlebnis sein kann, bewies das Ensemble „Audite Nova“ vor 58 Besuchern – eine durchaus beachtliche Zahl –, und es stimmte erwartungsvoll, mit der Serenade von Alfred Schnittke ein Werk aus dem symbolträchtigen Jahr 1968 geboten zu bekommen.

Der in der Tradition der sowjetischen Moderne um Schostakowitsch stehende Komponist wies aber in seiner Serenade über alle möglichen stilistischen Festlegungen hinaus. Stefan Blank verstand es, die Klarinettenlinien mit ihrer Kühnheit und Originalität dezent darzustellen. Mystische Klänge von den Röhrenglocken von Fabian Kawohl beeindruckten ebenso wie die Figuren, die Claudie Schulz aus dem Flügel „herauszupfte“.

Aufbruchstimmung im Jahr 1968

Schnittkes Originalität zeigte sich auch bei dem Spannungsaufbau in den Violin- und Basspartien von Ute Ayissi und Hans-Peter Reich. Ein Stück, das über die Grenzen des musikalischen Ausdrucks hinausging und dabei die Aufbruchstimmung des Jahres 1968 mit schwirrenden Figuren und rabiaten Impulsen verdeutlichte. Einfach umwerfend, wie der gebürtige Wolga-Deutsche Schnittke Gewohntes hinter sich lassen konnte und mit dynamischen Finessen und exzessiven Akkordschlägen Futuristisches bot, dem er ungeniert ironisch Zitate von Beethoven und Rachmaninoff unterschob.

Maddalena Ernst verstand es, quasi nur durch Blickkontakt zu dirigieren, hochkonzentriert und zuweilen nur mit sensibel gezeichneter Zeichengebung. Die Plastizität und Hingabe bei ihrem Dirigat war es auch, die die atmosphärische Dichte in „Imaginative Reflections“ des Chinesen Xiaoyong Chen mit ihren dynamisch weitgefächerten Ausprägungen zu einem Erlebnis besonderer Art werden ließ.

Das Werk aus dem Jahr 2015 beeindruckte durch die Vielseitigkeit in der ambivalenten Harmonik. Das Cello-Forte von Claudia Schünemann und die Violinen von Monika Zimmermann und Ute Ayissi erinnerten an Tempelglocken und auf den pentatonischen Figuren lag etwas Geheimnisvolles. Durch die spielerische Disziplin des Ensembles spürte man die Entfaltung jeder Figur, deren Klänge vom Respekt des Komponisten vor den Geräuschen in der Natur zeugten.

Harmonien freien Lauf lassen

Der chinesische Denker Lao-dse propagierte das „Wu Wie“, das „Nicht tun“, das Nichteinmischen in die Vorgänge der Natur und des Schicksals. Xiaoyong Chen ließ den Harmonien und Phrasen freien Lauf und nicht nur die perkussiven Figuren auf der Klarinette wiesen über Konventionelles in abendländischer wie fernöstlicher Musik hinaus. Ein wunderbares, großartiges Stück, das jede melodische Zwangsharmonik hinter sich ließ und dem einzelnen Ton Bedeutung, Leben und Würde verlieh.

Das Ensemble unter der sensiblen Leitung von Maddalena Ernst verstand es auch hier, die Verzierungen, Schwebungen und dynamischen Veränderungen feinsinnig umzusetzen. Erwin Schulhoffs Streichquartett Nr. 2 aus dem Jahre 1925 lebte von der glänzenden Interaktion im Spiel des Ensembles.

Der unterschiedliche Charakter der musikalischen Verflechtungen, feinste Veränderung der Dichte und Verwebungen erinnerten an Expressionistisches à la Alban Berg, die Cluster und Klangflächen kontrastierten dabei zu dem meditativen Viola-Part von Jonathan Thomas im zweiten Satz.

Expressiv, doch bisweilen auch traditionell kamen die zum Teil aufwühlenden Partien etwa bei den Violinen, dennoch ein Stück voll Kühnheit und Wagnis, wie geschaffen für „Audite Nova“. Neue Eindrücke konnte man bei der Wiederholung von Alfred Schnittkes Serenade am Ende mitnehmen – Genuss und Spannung gab es den ganzen Abend über.