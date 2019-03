Veronika Bruckner folgt als Hausdirektorin auf Jan Mehner, der die Regionaldirektion Heidenheim übernimmt. Beide sind langjährige Mitarbeiter der Evangelischen Heimstiftung (EHS).

Mehner übergibt die Hausdirektion für das Wohnstift Hansegisreute an Veronika Bruckner, die bereits zwischen 2001 und 2011 in der Hansegisreute tätig war. Bruckner bringt Erfahrung aus der Familien- und Altenhilfe mit und war seit 2011 im Pflegestützpunkt des Landkreises Heidenheim in der Beratung tätig. „Wir freuen uns, mit Frau Bruckner eine langjährige und engagierte Kollegin zurückgewinnen zu können“, so Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider.

Bruckner studierte Sozialpädagogik und qualifizierte sich in Fortbildungen und Kontaktstudiengängen besonders in den Bereichen Palliative Care, Case Management und in der Versorgung von Menschen mit Demenz. pm