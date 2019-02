Heidenheim Marienkirche: neue Klöppel und frischer Anstrich

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Am Gotteshaus sowie Turm stehen kleine Ausbesserungen, darunter an den Glocken, an.

In die Jahre gekommen ist die Marienkirche sowie ihr Kirchturm. Deshalb stehen nun eine Reihe an kleineren Sanierungen an. In diesem Zuge werden alle sechs Kirchglocken ausgebessert. Bereits vor Weihnachten sei mit den Arbeiten begonnen worden, so Christine Nader, die zuständige Architektin aus Gerstetten.

Unter anderem werde ein angebrochenes Zugrad ausgetauscht und Hammerseile ergänzt. Zudem werde bei einer Glocke der abgenutzte Klöppel ausgetauscht, bei einer weiteren hat sich die Aufhängung des Klöppels verschoben, sodass diese erneuert werden müsse. Bis Ostern soll die Glockensanierung bestenfalls abgeschlossen sein, so die Architektin. Bei allen sechs Glocken handelt es sich um Bronzeglocken. Fünf sind 1946, eine bereits 1922 gegossen worden. Die größte wiegt 2,7 Tonnen, die kleinste 300 Kilogramm.

Zurzeit sind allerdings nur zwei der Glocken in Betrieb. Der Grund: „Die Elektrik funktioniert nicht“, sagt Nader. Nach Ostern werde sie überholt. Zudem werde dann im Kirchturm die Beleuchtung erneuert, einzelne Treppenstufen ausgetauscht und die hintere Eingangstür der katholischen Kirche ersetzt. Ebenfalls nach Ostern wird die Marienkirche von einem Gerüst umzäunt. Dann werden Dach, Putz sowie ein neuer Anstrich in Angriff genommen.