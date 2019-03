Vor dem Werkgymnasium wurde eine neue Kletterpyramide für die Schüler eingeweiht.

Mehr Bewegungsanlässe in den Pausen war der Wunsch und das gemeinsame Ziel der Schulgemeinschaft am Werkgymnasium. Der Startschuss für das Projekt „Kletterpyramide“ fiel im Herbst 2017. Nach der Fertigstellung der letzten Arbeiten am Gelände konnten nun Förderverein und Schule mit geladenen Gästen das neue Klettergerät einweihen. Oberbürgermeister Ilg brachte seine Freude über das gelungene Werk und den großen Einsatz der Schulgemeinschaft zum Ausdruck. Die Stadt Heidenheim habe das Vorhaben sehr gerne unterstützt, zumal bereits konkrete Planungen vorlagen und der Förderverein finanzielle Unterstützung zugesichert hatte.

Auch Schulleiter Ralf Kiesel zeigte sich sehr erfreut über das Projekt, die gute Zusammenarbeit bei Planung und Ausführung und die gute Annahme der Kletterpyramide durch die Schüler.

Fördervereinsvorsitzende Renske Sanwald dankte der Stadt Heidenheim für die positive Resonanz und die Zusage, das Projekt nicht nur zu tragen, sondern auch zeitnah ermöglichen zu wollen.

Ebenso dankte sie den Fördervereinsmitgliedern für Treue und Unterstützung und außerdem allen aus der Schulgemeinschaft, die es zum Beispiel durch ihre Mithilfe beim jährlichen Schulfest dem Förderverein ermöglicht haben, die finanzielle Unterstützung für das Projekt anzusparen. Außerdem dankte sie den Mitgliedern des für das Projekt ins Leben gerufenen Arbeitskreises für Ihre tolle Arbeit: „Ein gelungenes Projekt zeichnet sich vielleicht auch dadurch aus, dass es einerseits neu ist und strahlt, anderseits aber auf wohltuende Art wirkt, als wäre es irgendwie immer schon da gewesen.“ Dies zu erreichen erscheine zwar im Nachhinein einfach, tatsächlich seien es vielen Schritte zwischen der ersten Idee und dem fertigen Projekt, die der Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Gremien der Schule geleistet hat.

Auch die eingeladenen Schüler freuten sich und ließen es sich nicht nehmen, nach dem gemeinsamen symbolischen Durchschneiden des Absperrbandes ihre neue Kletterpyramide trotz Regen sofort zu besteigen.