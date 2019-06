Rainer Jooß hat eine Unterschriftensammlung gestartet, die eine politische Auseinandersetzung und eine historische Aufarbeitung zum Gedenkstein fordert.

Der Künstler und Kommunikationswissenschaftler Rainer Jooß hat eine Initiative zum Rommel-Denkmal auf dem Zanger Berg gestartet. Er sammelt Unterschriften von Menschen, die „eine politische Auseinandersetzung und Aufarbeitung des umstrittenen Rommel-Denkmals“ wünschen. „Unser Ziel ist eine dieser Auseinandersetzung folgende und entsprechende Umgestaltung“, heißt es auf dem Dokument, mit dem Jooß in der Stadt unterwegs ist. Mittlerweile liegt die Unterschriftenliste auch bei der Buchhandlung Konold (Hintere Gasse 64) aus.

Erste Unterschrift von Pühn

Besonders wichtig ist für Jooß der Erstunterzeichner seiner Liste: Franklin Pühn, der das 1961 eingeweihte Denkmal entworfen hat, spricht sich dezidiert für die Umgestaltung aus. „Ich habe ganz großen Respekt vor ihm, weil er erkennt, dass eine zeitgemäße Aufarbeitung des Themas nötig ist“, sagt Jooß.

Für den Heidenheimer sind die Landminen, die Erwin Rommel entlang der Front bei El Alamein kilometerweise vergraben ließ, die Verbindung zur Gegenwart: „Diese Mienen fordern bis heute Todesopfer und verletzten unschuldige Menschen schwer“, sagt Jooß. Aus dieser Überlegung heraus hat er die Holzskulptur eines Minenopfers geschaffen, die er auch bei seiner Unterschriftensammlung als Erkennungszeichen dabei hat. Er könnte sich beispielsweise vorstellen, eine solche Figur vor dem Rommel-Denkmal zu installieren, die ihren Schlagschatten auf den Gedenkstein wirft. „Daraus würde ein Spannungsfeld entstehen, das Reflexionen zulässt“, meint er.

Denkmal für Erwin Rommel: Erinnern im Kontext der Zeit Diskutieren statt vergessen: Mit einer Skulptur will der Heidenheimer Künstler Rainer Jooß dazu anregen, sich kritisch mit der Geschichte Erwin Rommels auseinanderzusetzen.

Selbst einst Rommelfan

Rainer Jooß ist einer, der genau weiß, wie sehr Erwin Rommel polarisiert. „Ich war selbst durchaus ein Rommelfan als Kind“, erzählt der 54-Jährige. Er sei besonders stolz gewesen auf die Abteilung „Deutsches Reich“ in seiner Briefmarkensammlung, so Jooß. Mit der Rolle, die der Nationalsozialismus in seiner Familie gespielt hat, setzte er sich in seiner Diplomarbeit in Kommunikationsdesign auseinander. „Was ist ein kleiner Hitler?“ so der Titel der autobiografischen Arbeit. „Ich wäre bestimmt selbst ein guter Nazi geworden, weil meine Familie entsprechend verstrickt war“, meint er. Deshalb sei er froh, dass er sich von diesem Gedankengut emanzipieren konnte.

„Leider wird der Rommel-Mythos von manchen heute noch geschürt“, sagt Jooß. „Wir sind an einem Wendepunkt“, meint der Künstler, da es kaum mehr Zeitzeugen des Nationalsozialismus mehr gebe. „Wir sollten die Diskussion jetzt nicht den Populisten überlassen“, so Jooß. Sein Ziel ist es, über 1000 Unterschriften zusammen zu bekommen und mit diesen dann an den Gemeinderat heranzutreten.

Unterschriften von der Jugend

„Natürlich kann jemand aus der heutigen Zeit nicht wissen, wie es war, damals dabei zu sein“, sagt Jooß. Allerdings könne man aus diesem Grund nicht darauf verzichten, moralische Maßstäbe anzulegen. „Das wäre ja ein Freibrief für jegliche Verbrechen“, meint er.

Kürzlich war Jooß am Freitagabend auf der „Partymeile“ vor dem Rewe-Markt unterwegs und hat dabei fast 50 Unterschriften von jungen Menschen für sein Anliegen bekommen. „Ich glaube, dass es einen Gewinn für die zukünftige Gesellschaft darstellt, wenn junge Menschen sich politisch positionieren“, meint er.

Welche Lösung sich am Ende für das Rommel-Denkmal findet, ist Jooß gar nicht so wichtig. „Ich bin wie Oberbürgermeister Bernhard Ilg der Meinung, dass das Denkmal auf keinen Fall abgebaut werden sollte“, sagt Jooß. Eine zeitgenössische Umgestaltung hält er aber für unumgänglich.