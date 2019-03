Heidenheim Neue Ausstellung: Das Kunstmuseum unter Wasser

Johanna Senoner Nusser (links) und Johanna Bauer vom Verein Kinder und Kunst stecken mitten in den Vorbereitungen für die „Unterwasserwelt“ – da kommt es schon mal vor, dass man einen halb fertigen Hai aus Pappmaché in den Händen hält. © Foto: Markus Brandhuber

Heidenheim / Joelle Reimer

Zum 30-jährigen Bestehen verwandelt sich das Kunstmuseum in eine Unterwasserwelt. In den Kursen der Kinder- und Jugendkunstschule wird die anstehende Ausstellung vorbereitet.

Zuerst ist eine Art Schnorchel zu sehen, dann ein silberner, glatter Rumpf. Langsam, ganz langsam taucht das U-Boot durch die Wasseroberfläche. Die vier Personen, die sich darin befinden, werfen einen Blick auf die Spitze des Vulkans vor ihnen – und sehen etwas, was nur von ihrer Perspektive aus ersichtlich wird.

„Was genau das ist, verraten wir natürlich noch nicht“, sagt Johanna Senoner Nusser, die diese kleine Zukunftsvision vor dem geistigen Auge hat entstehen lassen. Sie ist als Dozentin des Vereins Kinder und Kunst tätig und arbeitet mit sechs weiteren Künstlern in verschiedenen Kursen bereits seit über einem Jahr daran, das Kunstmuseum ab August in eine große „Unterwasserwelt“ zu verwandeln. Und in deren Mitte soll besagtes U-Boot stehen – voll funktionsfähig und TÜV-abgenommen.

„Es wird derzeit von Andreas Welzenbach und einigen Lehrlingen von Voith gebaut“, sagt Dr. René Hirner, Leiter des Kunstmuseums. Wie der „Trash Train“ im Jahr 2014 soll auch das U-Boot von den Besuchern nicht nur beschau-, sondern auch begehbar sein, und wie beim „Trash Train“ hat gibt es auch dieses Jahr einen besonderen Anlass: Das Heidenheimer Kunstmuseum feiert seinen 30. Geburtstag.

Bunte Unterwasserwelt

Taucht man nochmal in die anfangs erwähnte Vision dieser aufwendigen Ausstellung ein, befindet man sich mit dem ersten Schritt in den großen Ausstellungsraum bereits unter Wasser. Oder nein, nicht ganz. Davor gibt es noch die Möglichkeit, sich erst einmal einen Taucheranzug überzustreifen und das bunte Treiben durch ein Bullauge zu beobachten. Zu sehen sind dort dann große, bunte Kraken, ein Vulkan, Korallenriffe, ein Schiffswrack, eine Höhle, Seesterne, Muscheln, eine Schatztruhe – und Fischschwärme aller Art.

„Wir haben beispielsweise Tiere aus Weiden, die die Kinder mit unserer Korbflechterin Anna Mosler herstellen. Oder auch Fische, die die Schüler der Bergschule und der Rauhbuchschule gemacht haben. Auch die Grundschule Reutenen, die Westschule und die Christophorusschule haben mitgewirkt. Und unsere Dozentin Beate Gabriel zeigt einen Fischstäbchen-Schwarm“, sagt Johanna Bauer, die ebenfalls Kurse gibt. In etwa 3,20 Meter Höhe soll sich die Wasseroberfläche in Form eines Plastiknetzes befinden. Schaut man vorn der Galerie auf die „Unterwasserwelt“, sieht man nicht nur das anfangs erwähnte U-Boot, sondern auch Taucher, Schiffe, Piraten und eine richtige Hafenstadt mit Spielunke und Bewohnern.

Die Vision steht also, die Ausstellung an sich aber noch nicht; was bedeutet, dass interessierte Kinder noch genügend Gelegenheit haben, in den Kinder-und-Kunst-Kursen daran mitzuwirken. „Das ist schon ein besonderes Gefühl, wenn man den Kindern sagen kann, dass ihre Kunstwerke dann auch im Museum zu sehen sind“, sagt Senoner Nusser.

Als nächstes steht ein ganzes „Unterwasserwelt“-Camp in den Ferien an: Vom 6. bis 8. März werden mit Hilfe eines Papierbreis Korallenriffe und Meerestiere geformt, inspiriert durch Fotos und Filmaufnahmen aus der Welt der Ozeane.

Kostenpunkt der Ausstellung: rund 160 000 Euro. Aufgebaut wird ab Juli – „vier Wochen benötigen wir mindestens“, so Bauer. Auch deshalb, weil alles, was nach den Kursen noch fehlt, von den Künstlern und Dozenten ergänzt werden muss. „Und Kreativität lässt sich nun mal nicht abschätzen. Man weiß nie, was letztlich dabei heraus kommt.“