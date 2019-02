Heidenheim Bauhof: Neubau kostet 15 Millionen Euro

Heidenheim / Silja Kummer

Der Gemeinderat favorisiert eine Fläche in den Seewiesen, an der aber eine Firma Interesse hat. Deshalb wird wohl in Aufhausen gebaut.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag einen Neubau für die Städtischen Betriebe beschlossen. Dieser soll alle jetzt auf verschiedene Standorte verteilten Betriebsbereiche vereinen und auch genug Lagerflächen beispielsweise für Streusalz bieten.

Der Neubau soll rund 15 Millionen Euro kosten. In Betracht gezogen wurde auch eine Sanierung des bisherigen Standorts an der Friedrich-Ebert-Straße. Dazu müssten aber fast alle vorhandenen Gebäude abgerissen und neu gebaut werden, was sich in der engen innerstädtischen Lage als sehr schwierig erweisen würde. Die Kosten für diese Lösung würde zudem um 3,5 Millionen höher liegen.

Firma hat Interesse

Die Entscheidung für einen Neubau auf einem weniger zentral gelegenen Standort stellte niemand im Gemeinderat in Frage. Die Suche nach einem geeigneten Standort hingegen war schwieriger: Die favorisierte Fläche für den neuen Bauhof liegt in den Seewiesen gegenüber der Schnaitheimer Kläranlage.

Allerdings hat die benachbarte Spedition Interesse an dem Gelände bekundet, sich aber noch nicht definitiv festgelegt. Sollte der Verkauf des Geländes in den nächsten Wochen gelingen, zieht der Bauhof an die Königsbronner Straße ins Gewerbegebiet zwischen Schnaitheim und Aufhausen. Dieses Gelände wurde nach einem Auswahlverfahren gefunden, bei dem 16 weitere mögliche Standorte bewertet wurden. Ein Gutachten bewertet die Randlage in Aufhausen als zu vernachlässigen, da durch die organisatorischen Veränderungen im Betrieb an einem einzigen Standort die Vorteile überwiegen.

Zweifel an diesem Standort äußerten die Stadträte Rudi Neidlein (SPD), Norbert Fandrich (Linke), Hans Kurowski (Grüne) und Christoph Weichert (Freie Wähler). Der Gemeinderat folgte daraufhin dem Vorschlag der SPD, den Beschluss dahingehend zu ändern, dass der Standort in den Seewiesen beschlossen wird, wenn das Gelände nicht bis Ende März von einem Gewerbebetrieb gekauft wird. „Das ändert am Ergebnis nichts, aber wir haben ein politisches Zeichen gesetzt“, begründete Rudi Neidlein diesen Antrag.

Schuldenobergrenze angehoben

Der Gemeinderat war laut Beschlussantrag auch aufgefordert, eine Anhebung der Schuldenobergrenze um die benötigten 15 Millionen Euro zu beschließen. Laut Rechnungsprüfer Roland Baamann gebe es bei der Stadt keine finanziellen Spielräume mehr, da man weitere finanzintensive Projekte wie den Kläranlagenumbau, die Rathaussanierung, die Neugestaltung des Rathausumfeldes und die Sanierung der Karl-Rau-Halle plane.

Zwar zog es niemand in Zweifel, dass die Stadt für den Neubau des Bauhofs Schulden machen muss, allerdings wurde der Beschluss zur Anhebung der Schuldenobergrenze vertagt. Die Kosten für die Ausschreibung und die Auftragsvergabe (800 000 Euro), die noch in diesem Jahr fällig werden, sind im Haushalt bereits eingeplant.

Für das Gelände an der Friedrich-Ebert-Straße, auf dem sich der Bauhof jetzt befindet, gebe es schon einzelne Nachfragen und einen konkreten Interessenten, der das Grundstück kaufen möchte, so Oberbürgermeister Bernhard Ilg. Mit diesem Gelände und weiteren nicht mehr benötigten Außenlagerflächen will die Stadt 1,5 Millionen Euro erlösen.

Für die Ausführung des Baus hat die Stadt auch Varianten der Fremdfinanzierung wie eine ÖPP (öffentlich-private Partnerschaft) oder ein Sale-and-lease-back-Modell geprüft. Vom Regierungspräsidium habe man aber die Auskunft erhalten, dass beide Investorenmodelle nach den Erfahrungen mit dem Cross-Border-Leasing zwischenzeitlich als rechtlich sehr kritisch eingestuft werden. Deshalb würde beides eher nicht genehmigt werden.

Der Gemeinderat entschied sich auf Empfehlung der Stadtverwaltung dafür, einen Generalübernehmer zu suchen. Dieser soll Planung und Bauausführung zusammen übernehmen. Auch für dieses Modell ist eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums erforderlich, denn eigentlich müsste die Stadt Einzellose vergeben und die Bauleitung selbst übernehmen. Dafür habe das städtische Hochbauamt allerdings keine Kapazitäten mehr.

Zusammenarbeit: Nur für Königsbronn von Vorteil

Nachdem die Gemeinde Königsbronn Interesse an einer interkommunalen Zusammenarbeit in Bauhofbereich bekundet hatte, lies die Stadt Heidenheim dies prüfen. Ein Gutachten kam aber zu dem Ergebnis, dass eine gemeinsame Aufgabenerledigung wenig Sinn machen würde.

Zu unterschiedlich sind die Betriebsgrößen und die Arbeitsstrukturen der Bauhöfe bei den beiden Kommunen. Außerdem hätte Königsbronn ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Flexibilität weiterhin erwartet. „Letztlich wären Synergien nur für Königsbronn entstanden“, erläuterte Roland Baamann. Heidenheim hätte keine Vorteile von einer interkommunalen Zusammenarbeit gehabt. Auf Wunsch könne man Aufgaben für Königsbronn übernehmen, allerdings bei voller Kostenübernahme.