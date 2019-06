Rettet die Bienen: Ja, bitte. Rettet die Stechmücken: Nein, Danke. Wenn es um Arten- und Naturschutz geht, entwickelt der Mensch bisweilen eine egoistische Sicht auf die Dinge, findet Günter Trittner, stellvertretender HZ-Redaktionsleiter.

Rettet die Bienen! Aber gern. Nun läuft auch in Baden-Württemberg ein Volksbegehren mit diesem Ziel. Rettet die Steckmücken! Nein danke. Zehntausende Anlieger der Auen am Oberrhein haben aufgeatmet, nachdem Ersatz für die zwei verunfallten Hubschrauber gefunden war, damit wieder aus der Luft der Kampf gegen die Myriaden Plagegeister aufgenommen werden konnte. Was die viel beschworene Vielfalt der Arten angeht, hat der Mensch offenkundig einen eigenen Standpunkt. Er denkt an seinen Nutzen.

Der auch sehr persönlich ausfallen kann. In Herbrechtingen gibt es in der Stadtverwaltung einen Baumausschuss, der zusammentritt, wenn öffentliches Grün private Empfindlichkeiten zu überwuchern droht. Beliebt ist der Baum im Wald. Dort sollte möglichst keine Säge aufheulen. Schüttelt aber ein Baum auf öffentlichem Grund Laub in einen privaten Garten, dann kann der städtische Bauhof gar nicht schnell genug ausrücken. „Der macht doch nur Dreck“, lautet beim Schwaben der Urteilsspruch für das sofortige Fällen.

Der Widerspruch ist augenscheinlich. Geschätzt wird die Natur, wenn sie jenseits der eigenen vier Mauern beginnt und man sich behaglich in ihr bewegen kann. Rückt die Natur einem auf die Pelle, wird nach Abhilfe gesucht. Wildkräuter heißen im eignen Garten immer noch Unkräuter und der Giersch wird mit allen Mitteln verfolgt, selbst wenn er ein wohlschmeckendes Wildgemüse ist. Der Wolf im Gehege: ein imposantes Tier. Der Wolf im Freien: ein Ziel für den finalen Schuss. Auch Zecken, Milben, Wanzen wird niemand um ihrer selbst willen schätzen: Stattdessen stehen sie beim Menschen auf der schwarzen Liste der auszurottenden Arten.

Man wird dem Menschen gerne zugestehen, dass er sich selbst schützt. Das macht jedes andere Lebewesen auch. Einige tarnen sich, die anderen werden bissig, wenn sie in ihrem Lebensraum gestört werden. Was den Menschen aber unterscheidet: Er vernichtet Natur auch um des puren Profits willen. Darin ist er einzigartig. Und maßlos. Ob beim Abholzen des Regenwaldes, beim Mästen von Tieren, beim Bekämpfen von „Schädlingen“. Es gibt kein Mitgefühl mit der Schöpfung. Der Geldbeutel muss stimmen. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist auf stetiges Wachstum getrimmt. Und laugt den Planeten aus. Aber kommt nicht Größe vor dem Fall?

Taugen Gesetze, Verbote, frei willige Selbstbeschränkungen, um gegenzusteuern? Es gehört auch zu den Eigenheiten des Menschen, den Fehler stets bei den anderen zu suchen. Dabei hat es jeder in der Hand, etwas für die Natur und sein Umfeld zu tun, was viel mehr bewirken würde als eine Unterschrift.

Heidenheim ist Bio-Musterregion. Auf dem Heidenheimer Talhof arbeitet man bereits seit 90 Jahren nach strengen Kriterien des Naturschutzes. Im Landkreis gibt es heute mehr als 50 Biohöfe. Jeder Einkauf ist eine Entscheidung, welches System eine Zukunft hat.

Heute startet heute das Stadtradeln. Jeder zurückgelegte Kilometer ohne Abgase ist ein Gewinn für das Klima. Mit dem Flieger mal schnell nach Berlin? Die Bahn wäre besser, wenn es um unsere Zukunft geht.

Von allen neu gekauften Textilien werden 40 Prozent überhaupt nicht getragen. Auch der Kleiderschrank kann unsere Maßlosigkeit widerspiegeln. Niemand hindert uns daran, besser, gesünder und verantwortungsbewusster zu leben. Außer wir selbst.