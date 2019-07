Im Naturtheater bekommen Kinder am Sonntag eine Führung.

Die kleinen Besucher des Naturtheaters Heidenheim sollen den 100. Geburtstag ebenfalls kräftig mitfeiern können. Deshalb wurde in das Jubiläumsprogramm extra ein ganzer Kindertag aufgenommen. Am Sonntag, 14. Juli, heißt es "Abenteuer, Spaß und Spiel" im Naturtheater. Um 11 Uhr öffnen die Türen des Vereins, und bis 17 Uhr gibt es mit Mitmach-Rallye, Seifenblasenkünstler, Luftballonartisten, Zauberer und Kasperltheater und sogar einem Kinderzirkus mit eigenem Workshop jede Menge Attraktionen für Kinder, die nicht zum Bestaunen, sondern auch zum Mitmachen einladen. Und während sich die Kleinen bei den verschiedensten Angeboten tummeln, können die Erwachsenen gemütlich verweilen: Café und Biergarten sind an diesem Tag natürlich geöffnet. Der Eintritt ist frei.